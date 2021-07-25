Заплати налоги и спи спокойно, или Как борется сейчас государство с зарплатами в конвертах?

Источник материала: ОНТ

Сейчас идет бескомпромиссная борьба с зарплатами в конвертах. Здесь некоторые пытаются сэкономить, но это проигрышный путь.

Силовики действовали быстро, чтобы продавец не успел отключить сервер, где и хранилась вся черная бухгалтерия. Фигурант – директор магазина автозапчастей солидного возраста – за 50, опытный бизнесмен, много лет в деле. За ним следили давно. Недостатка в клиентах магазин не испытывал – у всех на слуху, расположен в самом центре Гродно, всегда все в наличии, невысокие цены. Чеки покупателям выдавали исправно, только вот не обычные кассовые, а товарные – внешне очень похожие. С зарплатами тоже оказалось не все чисто.

Сергей Козячий, начальник организационно-инспекторского отдела управления Департамента финансовых расследований Комитета госконтроля по Гродненской области: «Зарплату в конверте получали 9 работников. При этом официально им выплачивалась минимальная ставка, которая составляла около 300 руб., остальную часть зарплаты – от 500 до 800 руб. – они получали в конверте. Размер выплаченной зарплаты, не отраженной по бухгалтерскому учету, составил около 81 тыс. руб.»

Все сотрудники о серой схеме знали, их всех все устраивало. В итоге бюджет региона недополучил в виде налогов более 525 тыс. руб. Еще 12 тыс. – налоги с зарплат в конвертах. Проработали так почти пять лет, пока в магазин не нагрянули силовики. Оперативно-разыскные мероприятия велись не один месяц, из финансовой милиции не раз приходили под видом обычных клиентов и совершали контрольную закупку. Итог – уголовное дело.

Компьютеры, флеш-карты, стопки документов – это лишь малая часть информации, которую инспекторам Госконтроля предстоит изучить для понимания полной картины преступлений. Имущество принадлежит брестской фирме, которая на протяжении 10 лет оказывала рекламные услуги. Полиграфия, дизайн, баннеры пользовались спросом. Всю выручку владелец фирмы предпочла не отражать в бухгалтерии, минимальную часть зарплаты работники получали легально, остальные суммы выдавали наличными «в конвертах». Штат около 20 человек.

Валерий Велесницкий, заместитель начальника отдела управления Департамента финансовых расследований КГК по Брестской области: «При подаче в Фонд социальной защиты данным руководителем предоставлялись недостоверные сведения о суммах фактически выплаченной заработной платы. При этом было указано, что зарплата намного меньше, и, как следствие, директором не уплачивались положенные страховые взносы. Чем был причинен ущерб государству в особо крупном размере. СК возбудил уголовные дела по статье "Причинение вреда без признаков хищения"».

Есть пример и в Минске. Фирма по установке окон и дверей, работавшая по всей стране, начисляла своим сотрудникам зарплату как индивидуальным предпринимателям. По «серой» схеме проходили около 60 человек. Доказательства собраны, налог почти в 400 тыс. рублей доначислен.

Елена Жилянина, начальник управления организации контрольной работы инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по городу Минску: «В организации инициирована регистрация физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей с последующим заключением гражданско-правовых договоров, которые прикрывали фактические трудовые отношения по выполнению функций операторов кол-центра, замерщиков, монтажников, технологов, маркетологов, сметчика. Данные лица подчинялись руководству организации, соблюдали правила внутреннего трудового распорядка, использовали материальные ресурсы организации».

По-простому: хитроорганизованные руководители суют работникам деньги в конвертах, мол, бери, это больше, чем официальная зарплата: никаких налогов и отчислений с суммы, государству ничего – тебе все. Как устоять перед соблазном, когда вот они, деньги, сами идут в руки. Только вот о чьем благосостоянии радеют такие боссы – еще вопрос.

Юлия Бердникова, заместитель управляющего Фондом социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты Беларуси: «Такие руководители экономят тем самым на труде своих сотрудников и тем самым их лишая определенных социальных прав, которые гарантирует государство при оплате обязательных взносов в бюджет Фонда. Если тенденция выплаты зарплаты в конверте увеличивается, то тем самым уменьшается доходная часть бюджета Фонда, а это прямая зависимость на размере выплат из Фонда социальной защиты населения».

Вывести из тени нечистых на руку руководителей взялись плотно сразу несколько ведомств – Госконтроль, налоговые и правоохранительные органы, а также Минтруда. Зачастую в основе проверки – обращение самих граждан. Иногда фирме или организации достаточно лишь уведомления о грядущей проверке. С начала года почти полтора миллиона рублей подоходного налога выплачено в добровольном порядке. Счет еще на 400 тыс. предъявлен к уплате. И к таким фирмам и руководителям, как правило, вопросов уже куда больше.

Ольга Бельская, заместитель начальника управления методологии налогового контроля главного управления организации контрольной деятельности Министерства по налогам и сборам Беларуси: «Посудите сами. Если у субъекта хозяйствования имеется возможность выплачивать зарплату в конвертах, значит, имеются неучтенные деньги, служащие источником таких выплат. И наоборот. Выявление налоговыми органами нарушений, связанных с сокрытием выручки с использованием схем незаконной минимизации налоговых платежей, является допсигналом к тому, что незаконно сэкономленные деньги идут в том числе на выплаты неофициальной зарплаты, в то время, как официальная едва достигает минимального порога».

Другая сторона медали, о которой сами работники зачастую не задумываются, зарплата в конверте фактически лишает их социальной защиты: прощайте больничные, декретные и пенсионные. Если некоторых это устраивает, то государство – однозначно нет.

Андрей Прокопук, заместитель директора ДФР КГК Беларуси: «Разработаны предложения о введении на законодательном уровне на ограничение субъектов хозяйствования, допустивших выплату заработной платы в конверте, в процедурах государственных закупок. Также хочу обратить внимание граждан на возможность проинформировать об этом Комитет государственного контроля».

Неофициально, не отражая в бухгалтерском учете, не выплачивая налоги и сборы – неплохо устроились, хочется сказать, руководители некоторых предприятий и фирм. Все это ничего общего с законом не имеет. В июне в Беларуси за зарплаты в конвертах введена уголовная ответственность – до 7 лет лишения свободы, и уже возбуждено 13 уголовных дел. Известное «заплати налоги и спи спокойно» не теряет своей актуальности.

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