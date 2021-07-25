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Заплати налоги и спи спокойно, или Как борется сейчас государство с зарплатами в конвертах?
Источник материала: ОНТ
Сейчас идет бескомпромиссная борьба с зарплатами в конвертах. Здесь некоторые пытаются сэкономить, но это проигрышный путь.
Силовики действовали быстро, чтобы продавец не успел отключить сервер, где и хранилась вся черная бухгалтерия. Фигурант – директор магазина автозапчастей солидного возраста – за 50, опытный бизнесмен, много лет в деле. За ним следили давно. Недостатка в клиентах магазин не испытывал – у всех на слуху, расположен в самом центре Гродно, всегда все в наличии, невысокие цены. Чеки покупателям выдавали исправно, только вот не обычные кассовые, а товарные – внешне очень похожие. С зарплатами тоже оказалось не все чисто.
Все сотрудники о серой схеме знали, их всех все устраивало. В итоге бюджет региона недополучил в виде налогов более 525 тыс. руб. Еще 12 тыс. – налоги с зарплат в конвертах. Проработали так почти пять лет, пока в магазин не нагрянули силовики. Оперативно-разыскные мероприятия велись не один месяц, из финансовой милиции не раз приходили под видом обычных клиентов и совершали контрольную закупку. Итог – уголовное дело.
Компьютеры, флеш-карты, стопки документов – это лишь малая часть информации, которую инспекторам Госконтроля предстоит изучить для понимания полной картины преступлений. Имущество принадлежит брестской фирме, которая на протяжении 10 лет оказывала рекламные услуги. Полиграфия, дизайн, баннеры пользовались спросом. Всю выручку владелец фирмы предпочла не отражать в бухгалтерии, минимальную часть зарплаты работники получали легально, остальные суммы выдавали наличными «в конвертах». Штат около 20 человек.
Есть пример и в Минске. Фирма по установке окон и дверей, работавшая по всей стране, начисляла своим сотрудникам зарплату как индивидуальным предпринимателям. По «серой» схеме проходили около 60 человек. Доказательства собраны, налог почти в 400 тыс. рублей доначислен.
По-простому: хитроорганизованные руководители суют работникам деньги в конвертах, мол, бери, это больше, чем официальная зарплата: никаких налогов и отчислений с суммы, государству ничего – тебе все. Как устоять перед соблазном, когда вот они, деньги, сами идут в руки. Только вот о чьем благосостоянии радеют такие боссы – еще вопрос.
Вывести из тени нечистых на руку руководителей взялись плотно сразу несколько ведомств – Госконтроль, налоговые и правоохранительные органы, а также Минтруда. Зачастую в основе проверки – обращение самих граждан. Иногда фирме или организации достаточно лишь уведомления о грядущей проверке. С начала года почти полтора миллиона рублей подоходного налога выплачено в добровольном порядке. Счет еще на 400 тыс. предъявлен к уплате. И к таким фирмам и руководителям, как правило, вопросов уже куда больше.
Другая сторона медали, о которой сами работники зачастую не задумываются, зарплата в конверте фактически лишает их социальной защиты: прощайте больничные, декретные и пенсионные. Если некоторых это устраивает, то государство – однозначно нет.
Неофициально, не отражая в бухгалтерском учете, не выплачивая налоги и сборы – неплохо устроились, хочется сказать, руководители некоторых предприятий и фирм. Все это ничего общего с законом не имеет. В июне в Беларуси за зарплаты в конвертах введена уголовная ответственность – до 7 лет лишения свободы, и уже возбуждено 13 уголовных дел. Известное «заплати налоги и спи спокойно» не теряет своей актуальности.
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Сейчас идет бескомпромиссная борьба с зарплатами в конвертах. Здесь некоторые пытаются сэкономить, но это проигрышный путь. Силовики действовали быстро, чтобы...
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