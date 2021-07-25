Уборочная-2021: как работается аграриям в разных точках страны и каковы прогнозы по урожайности в этом году?

Источник материала: ОНТ

Вы заметили, что в последнее время мало кто использует такую метафору, как «битва за урожай»? В ней сейчас просто нет необходимости. Аграрии сегодня хорошо оснащены, есть техника, топливо. Сражаться и преодолевать уже не нужно. Но это не отменяет важности уборочной – дисциплина и концентрация усилий все равно на максимуме. Вести с полей из разных точках страны.

Особенность уборочной кампании на Брестчине складывается из климатических условий. Южный регион первым в стране начинает уборку хлеба и первым празднует «Дожинки». Но в этом году жара побила все рекорды – зерновые созрели одновременно, и аграрии приступили к уборке всех культур.

Хозяйство «За мир» – самое маленькое в Брестском районе, 2,5 тыс. угодий, четверть из которых уже обмолотили. Пока на одном поле убирают овес, за лесом обмолачивают рожь. Начинали с подгоревших участков рапса, урожайность даже выше ожидаемой – 32 центнера с гектара на сухих землях – неплохой результат.

Василий Ковалевский, директор сельхозпредприятия «За мир»: «В связи с жарой, которая установилась, начали убирать самые подверженные участки засухи, земли, пески, урожай пока радует. Больше сорока получаем, на сегодняшний день пока нормально. Качественно убрать – самый главный вопрос, минеральные удобрения внесли, хочется, чтобы отдача была, больше урожайность».

Уже точно можно сказать – по всем культурам госзаказ выполнят, остальное зерно пойдет на корма, хозяйство специализируются на животноводстве. Это специфика всего региона. Брестчина – крупнейший переработчик сельскохозяйственной продукции, от количества и качества кормовой базы напрямую зависит экономика.

Юрий Шулейко, председатель Брестского облисполкома: «Брестская область – это интенсивное животноводство и производство молока, нам необходима кормовая база, зерно – неотъемлемая часть, чтобы получать привесы и объем молока. Мы имеем серьезный урожай, чтобы на процентов 90-85 обеспечивать себя зерном».

Сейчас поздний вечер, а работа в поле не останавливается – пока стоит хорошая погода, все стараются убрать зерно. И если все сложится, к 10 августа южный регион завершит уборку хлеба. Дальше – кукуруза.

В уборочную-2021 восточный регион включился необычно рано. Чтобы собрать урожай без потерь и не упустить благоприятный погодный градус, техника работает круглосуточно. Сейчас идет жатва на полях сельхозпредприятия «Кадино» в Могилевском районе. Руководитель хозяйства Алексей Кривулькин заверил – с такими высокими темпами аграрии справляются.

Алексей Кривулькин, директор сельхозпредприятия «Фирма «Кадино»: «В хозяйстве организованы все условия для работы механизаторов в поле. Организовано горячее питание в обед и вечером. Привозим холодную воду, такая жаркая погода. Все условия для того, чтобы убрать зерновые до 10-12 августа, имеются. Также на 100% выполним госзаказ».

Геннадий Давыдов, заместитель начальника управления по сельскому хозяйству и продовольствию Могилевского райисполкома: «В настоящее время в районе убрано порядка 16% площадей. Намолочено более 20 тыс. тонн зерна. С урожайностью 36,8 центнера. Люди настроены на работу. Понимают важность и не считаются со временем».

Аномально высокие температуры внесли серьезные коррективы в процесс созревания зерна. Соответственно, значительно сместились и сроки уборки. Жатва в регионе началась на 2 недели раньше обычного. А в процесс уже включились все 170 сельхозпредприятий. К примеру, в прошлом году на это же время аграрии Могилевщины убрали всего 2% урожая. А сегодня этот показатель перешагнул 20% рубеж. Уже есть и первые тысячники.

У аграриев сейчас действительно горячая пора. Ведь и сегодня выращивать хлеб, несмотря на оснащенность и технологичность, это по-прежнему труд непростой. И оттого – самый уважаемый.

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