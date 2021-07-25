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Уборочная-2021: как работается аграриям в разных точках страны и каковы прогнозы по урожайности в этом году?
Источник материала: ОНТ
Вы заметили, что в последнее время мало кто использует такую метафору, как «битва за урожай»? В ней сейчас просто нет необходимости. Аграрии сегодня хорошо оснащены, есть техника, топливо. Сражаться и преодолевать уже не нужно. Но это не отменяет важности уборочной – дисциплина и концентрация усилий все равно на максимуме. Вести с полей из разных точках страны.
Особенность уборочной кампании на Брестчине складывается из климатических условий. Южный регион первым в стране начинает уборку хлеба и первым празднует «Дожинки». Но в этом году жара побила все рекорды – зерновые созрели одновременно, и аграрии приступили к уборке всех культур.
Хозяйство «За мир» – самое маленькое в Брестском районе, 2,5 тыс. угодий, четверть из которых уже обмолотили. Пока на одном поле убирают овес, за лесом обмолачивают рожь. Начинали с подгоревших участков рапса, урожайность даже выше ожидаемой – 32 центнера с гектара на сухих землях – неплохой результат.
Уже точно можно сказать – по всем культурам госзаказ выполнят, остальное зерно пойдет на корма, хозяйство специализируются на животноводстве. Это специфика всего региона. Брестчина – крупнейший переработчик сельскохозяйственной продукции, от количества и качества кормовой базы напрямую зависит экономика.
Сейчас поздний вечер, а работа в поле не останавливается – пока стоит хорошая погода, все стараются убрать зерно. И если все сложится, к 10 августа южный регион завершит уборку хлеба. Дальше – кукуруза.
В уборочную-2021 восточный регион включился необычно рано. Чтобы собрать урожай без потерь и не упустить благоприятный погодный градус, техника работает круглосуточно. Сейчас идет жатва на полях сельхозпредприятия «Кадино» в Могилевском районе. Руководитель хозяйства Алексей Кривулькин заверил – с такими высокими темпами аграрии справляются.
Аномально высокие температуры внесли серьезные коррективы в процесс созревания зерна. Соответственно, значительно сместились и сроки уборки. Жатва в регионе началась на 2 недели раньше обычного. А в процесс уже включились все 170 сельхозпредприятий. К примеру, в прошлом году на это же время аграрии Могилевщины убрали всего 2% урожая. А сегодня этот показатель перешагнул 20% рубеж. Уже есть и первые тысячники.
У аграриев сейчас действительно горячая пора. Ведь и сегодня выращивать хлеб, несмотря на оснащенность и технологичность, это по-прежнему труд непростой. И оттого – самый уважаемый.
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Уборочная-2021: как работается аграриям в разных точках страны и каковы прогнозы по урожайности в этом году?
Вы заметили, что в последнее время мало кто использует такую метафору, как «битва за урожай»? В ней сейчас просто нет необходимости. Аграрии сегодня хорошо...
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