О мире спорта, который в Токио стал политикой, и о слухах на тему Олимпиады-2020. Рубрика «Антифейк»

Источник материала: ОНТ

О мире спорта, который в Токио окончательно стал политикой, к тому же не самой чистой, и обо всех фейках, которыми в связи с этим обросла тема Игр-2020, Глеб Лавров в рубрике «Антифейк».





Знаете, обычно самый громкий, самый главный фейк в теме раскрывают в финале. Как победный спринт на финише. Чтобы рывком тему закрыть... Но вот сегодня, когда я буду говорить про этот самый кубертеновский «о, спорт!» и конкретно про Игры в Токио, с основного фейка, пожалуй, стоит стартануть. Чтоб уж поднимать планку – так на чемпионскую высоту!

И нет. Основной фейк темы не в том, что Игры-2020 проходят в 21-м. Хотя и это уже как бы намекало. Основной фейк, пожалуй, в том, что нынешние Олимпийские игры в Токио – ой, не то чтобы «те олимпийские». Да и, кажется, совсем не Игры. Вдумайтесь, ведь даже девиз всех Олимпиад волевым решением изменили. Теперь он звучит «Быстрее, выше, сильнее – вместе». И это рекордный фейк! Ведь, если вдуматься, чего добивались чиновники, переписывая «о, слоган»? Показать единство? Так Олимпиада и так символ общемирового согласия! А вот с этим придатком «вместе» возникает вопрос: с кем вы, деятели спорта?

Бюрократы вместе со спортсменами? Нет – это фейк! Большинство атлетов и тем более болельщиков не понимают, зачем в женскую тяжелую атлетику включен новозеландский трансгендер Лорел Хаббард. Который среди прочих штангисток топорщится, как одинокий тополь на общемировой Плющихе.

Или, быть может, спортчиновники вместе с организаторами Игр? Таки нет, и это фейк! Ведь именно стараниями чинуш в насаждении политкорректности из оргкомитета только в этом году «ушли» четверых его основных персон. Сначала главу комитета, за якобы антифеминистский комментарий. Затем креативного директора, в частной переписке выступившего против плюс-сайз моделей на церемонии открытия. После «марш на выход» сыграли главному композитору Игр за высказывания в прессе, внимание, в 94-м и 95-м году. И наконец – за четыре дня до старта режиссер церемонии открытия был уволен за шутку, которую он разыграл в 99-м, будучи молодым телекомиком! Или чиновничье «вместе» в новом слогане Олимпиады – это неуместная шутка?

Похоже на то. Особенно, когда только чиновникам до старта игр позволено гораздо больше, чем участникам Игр остальным вместе взятым. Взять главу антидопингового агентства WADA, поляка Витольда Баньку. Пан-не-спортсмен позволил себе сказать: «Мы расстроены, что России разрешили выступать с цветами российского флага на форме. Мы считали, что должен был быть нейтральный статус». А вот когда его американские коллеги заявили, что будут ослаблять ограничения допинг-тестирования на марихуану после недопуска на Игры в Токио американской бегуньи, пыхтевшей как паровоз, тут главный борец с допингом был нейтральным – как травы в рот набрал.

Или вот хвалебные речи об официальной команде беженцев – как по мне, это очевидная констатация того, что в мире есть страны, разрушенные до такого состояния, что они теперь ни с кем не вместе. И кстати, из последних сливов от высоких польских пиджаков в правительстве ясно, что Варшава хотела бы также поступить и с белорусскими атлетами.

Замглавы МИД Польши в прошлом августе так и писал: «Господин Премьер, предлагаю обдумать направление какого-либо обращения к белорусским спортсменам, в котором им указать, что если не будет новых выборов, то они не будут выступать под флагом Беларуси… И заявить, что Польша готова оказать им свою поддержку». И пан Премьер тогда же ответил: «Хорошая мысль!» Как это еще про участие в сборной беженцев ничего не добавил?

В общем, давайте вспомним кубертеновскую же фразу «О спорт, ты – справедливость». И касательно нынешних Игр справедливо будет сказать, что они не про спорт. Это – чистый, без допинга, фейк. Ковидная, чтобы не сказать токсичная, Олимпиада-2020, кстати, поэтому с вами сегодня про нее говорю я – она целиком почти… про политику. Не потому что этого хотят болельщики, спортсмены, японские организаторы или сами японцы. А лишь потому только, что так захотели отдельные международные чиновники. Те самые, что измыслили добавить в олимпийский девиз слово «вместе».

Те самые, что настаивали на отмене у нас этапа Кубка мира по биатлону, а вместе с этим и десятка других соревнований. По чуть менее популярным и гораздо более нуждающимся в месте для соревнований видам спорта. Те чиновники, что перенесли чемпионат мира по хоккею в Латвию. Чтобы, как они говорили, «уйти от политики». В итоге самое «аполитичное» первенство, стараниями бюрократов латвийских, закончилось и со скандалом, и без флагов. Нашего, российского и всех вместе – остальных.

Кстати, теперь почти те же самые бюрократы от спорта и просто бюрократы разных западных стран говорят уже о бойкоте зимних Игр в Пекине-2022, до которых, между прочим, меньше 200 дней осталось. Пока говорят слабо, но связки собираются потренировать! Потому что мировым чинушам от спорта и просто чинушам спорт не нужен. Фейк это! Они борются не за голы, очки, секунды. Им просто их власть нужна. И каждому. И всем вместе.

И вот в этих условиях – неожиданный финал. Да здравствует спорт! Да! Да здравствуют состязания, где наши спортсмены под нашим флагом будут бороться за высшие награды. Где будет, если повезет, честная борьба. Хотя уже прямо сейчас ясно: бороться в Токио-2020 и нашим, и всем спортсменам вместе придется и с чиновниками. И побеждать «не благодаря, но вопреки».

Хотя от этого, конечно, желать удачи атлетам надо не меньше, а больше! Так что «ситиус, альтиус, фортиус»! Болеем за наших! И вот это – чистая правда!

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