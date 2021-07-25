Мигранты в Брюсселе объявляли голодовку, чтобы их услышали: почему сотни тысяч беженцев не замечают в Европе?

Источник материала: ОНТ

Речь о судьбах сотен тысяч и даже миллионах беженцев, которые устремились в Бельгию, Германию, другие страны, но не могут там ни на что рассчитывать. Доведенные до отчаяния, около полусотни нелегалов объявили голодовку в самом центре европейской демократии – в Брюсселе. Многие находятся на грани жизни и смерти, но даже эта агония, похоже, не может расшевелить европейские бюро- и демократии. Вы думаете, о них пишут в прессе или показывают по телевидению – отнюдь. На эту проблему смотрят с широко закрытыми глазами. Так чего добиваются голодающие в брюссельской церкви?





Они начали принимать еду. Точнее питательные вещества. Врачи скорой и медики-волонтеры, которые последние недели внимательно наблюдали за состоянием протестующих, сейчас помогают им выходить из голодовки – специальные концентраты, супы, витаминные смеси. Твердая пища может серьезно повредить их здоровью.

Впрочем, часть мигрантов до сих пор находится в реанимационных отделениях. Многих скорые увозили в критическом состоянии. Полтора месяца длился их отчаянный протест, и лишь когда медики объявили, что в ближайшие сутки могут начаться первые смерти, стороны пошли на компромисс – власти начинают рассматривать дела мигрантов, те останавливают голодовку.

Ахмед, представитель протестующих: «Мы восприняли это обещание как знак доброй воли. Министерство протянуло бастующим руку, и мы делаем ответные шаги. Сейчас наша задача спасти участников голодовки от опасности, которая может быть непоправимой».

А ведь многие открыто говорили, что готовы принести себя в жертву, ведь другие способы достучаться до властей не помогают – ни протесты возле министерств, ни городские марши, ни переписки с чиновниками и нескончаемые обращения в миграционные службы. Для Бельгии этих людей не существует.

Проблема у всех одна. Они годами не могут получить документы для легального проживания.

– Шесть лет, шесть лет я подаю документы. – И все время ответ отрицательный? – Все время отрицательный, все время.

Мохаммед, 43 года. Приехал из Марокко. Профессиональный повар, специалист по восточной кухне. Его лежанка усыпана бумагами. По его словам, это небольшая часть многолетних походов по инстанциям с просьбой узаконить его пребывание на бельгийской земле.

Мохаммед эль Муссад, участник протеста: «Дорогие чиновники. Вам сложно понять, что такое жить без документов. Нас годами кормят обещаниями – мол, подождите, подождите. Принимают документы и просят подождать. А потом отказывают. И ничего не объясняют».

Шоиб, 27 лет. Алжирец. В Бельгии 8 лет. Профессиональный спортсмен. Трехкратный чемпион Бельгии по кунг-фу. За сборную без бельгийских документов он выступать смог, а вот получить вид на жительство за эти годы у него так и не получилось.

Шоиб Лакуаж, участник протеста: «Я бы очень хотел увидеть мою семью, но я не могу выехать. Сегодня ровно неделя, как не стало моего отца. Я не видел его 8 лет и не смог уехать на похороны, потому что не смогу вернуться, и все будет напрасно».

Комайс. 40 лет. В поисках лучшей жизни уехал из Туниса, страны, которая после революции удвоила госдолг, наращивает коррупцию и безработицу. В семье 9 младших сестер и братьев. Он – главный кормилец. 2 года в Германии, 4 – в Нидерландах, теперь Бельгия – и никакой возможности легализоваться.

Комайс Нажлу, участник протеста: «Я всю жизнь работаю, я не бездельник и хочу работать. Но без бумаг мне платят очень мало»

Примерно 400 протестующих и столько же историй. Кто-то живет здесь больше 20 лет, заводит семью, рожает детей, работает и все это время пытается получить документы. Пока их нет, нет никакой надежды на соцзащиту – лечение, образование, нормальную работу.

Киран Адхикери, участник протеста: «Я умоляю их. Дайте мне возможность работать, как другим. Я хочу платить налоги, растить здесь своих детей. Если я ищу более хорошие условия для жизни, для моей семьи, это ведь не преступление? Правда?»

Больше всего их смущает неопределенность и европейская бюрократия. В некоторых случаях документы на интеграцию и попытку получения легального статуса рассматривают годами. У большинства подозрения, что делается это нарочно из-за несовершенного законодательства, отсутствия двухсторонних соглашений чиновникам проще гонять бесправных приезжих по кабинетам и кормить обещаниями, чем запускать процесс депортации. Провозглашенная в ЕС политика открытых границ, с одной стороны, обязывает европейцев идти навстречу чужестранцам, с другой – загоняет их в тупик делением приезжих на плохих и хороших, нужных и не нужных, в конечном итоге вынуждая нарушать и свои собственные законы, и базовые права человека.

Нада Рудани, участница протеста: «Поймите, практически все протестующие – это не люди с улицы, это специалисты, с дипломами, с языками, с курсами интеграции, это законопослушные люди, которые поверили в обещания и пришли сюда за лучшей долей. Все, что им нужно, это документ, но его получение превращается в настоящую пытку».

Может быть, и в этот раз на их проблемы не обратили бы внимание, если бы ни голодовка и настоящая угроза жизни самым отчаянным протестующим. Церковь, где они укрылись, превратилась в настоящий символ борьбы за права. На них пытались не обращать внимания местные журналисты и чиновники. Сами Махди, бельгийский министр по делам мигрантов, к которому были устремлены их надежды, утверждал, что это шантаж и таким способом они ничего не добьются. В итоге эта история попала в мировые медиа, к ней проявили интерес чиновники ООН, волонтеры, неравнодушные граждане. Не сразу, но споры возникли и в бельгийском правительстве, которые чуть не развалили правящую коалицию. Социалисты и зеленые пригрозили выйти из нее, если ситуация не разрешится. Для Бельгии, которая полтора года жила без правительства, это оказалось серьезным аргументом.

Сами Махди, министр по вопросам убежища и миграции: «Никто не победил и не проиграл. Я рад, что люди снова стали принимать пищу, потому что это улучшит их состояние. Больше всего меня беспокоило здоровье этих людей. Надеюсь, они все в порядке».

Они не в порядке. У кого-то подорвано здоровье, кто-то погрузился в настоящую депрессию и говорит о проблемах с психикой. Хотя надежда на разрешение их ситуации у них появилась. Волонтеры помогают им заполнять нужные бумаги, чиновники получили отмашку в приоритетном и ускоренном режиме заняться их досье. Но положительный результат никому не обещают даже сегодня. Ведь отчаявшихся и объявивших голодовку всего 400 человек, а нелегалов только в Бельгии, по некоторым данным, около 150 тыс. И это тоже люди без прав. По крайней мере, так считалось до этих дней.

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