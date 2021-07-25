Игорь Тур о визите Тихановской в США: сколько денег просит Вильнюс и при чем здесь звезда NBA Родман

Источник материала: ОНТ

Большие деньги, алчность тех, кто их жаждет, и благородные миссии, которые маскируют эту жадность, – эти темы всегда интересны. И разумеется, здесь есть что дополнить. Что и сделал Игорь Тур.





Тихановская стала как Деннис Родман в первых «Людях в черном» – «…и даже не маскируется».

Светлана и ее команда в Вильнюсе создавали иллюзию «белорусскости». При этом никто из них не мог ответить на вопрос – как стыкуется якобы лидер протестов в Минске с финансированием штаба Тихановской из литовского бюджета и контролем со стороны литовских спецслужб? Зачем это Светлане Георгиевне (а читай – Франаку Вечерко), я понимаю: деньги есть деньги, кто дает – вторично. Но зачем Вильнюсу финансировать беглых безвозмездно – то есть даром? Оказалось, что это такой литовский стартап: раскрутить бренд, вложив в него условно 100 евро – а потом продать за 1000 долларов. Наши коллеги из Белтелерадиокомпании на неделе провели расследование и озвучили конкретные суммы непубличной оферты, которую Вильнюс предложил Вашингтону. Меня зовут Игорь Тур, и я дополню тему.

Я, для начала, поясню шутку про баскетболиста Денниса Родмана. В «Людях в черном» герой Уилла Смита говорит, что легенда «Чикаго Буллз» – инопланетянин. И, учитывая специфическую внешность Родмана, ответная реплика «и даже не маскируется!» в 97-м была очень смешной. Чуть менее смешно то, что Светлана Тихановская перестала скрывать, что работает в интересах Литовской Республики. С другой стороны, теперь все становится на свои места.

На неделе Тихановская слетала в США, где встретилась с американскими чиновниками разного, но не самого высокого уровня. Вашингтон сыграл тонко: не заляпался политически встречей Байдена со Светланой, но вот касаемо финансовой стороны вопроса – уровня переговоров хватило. Агентство теленовостей провело расследование и назвало конкретные суммы и промежуточных бенефициаров – посмотрите спецрепортаж на YouTube-канале АТН .

У тех, кто уже посмотрел, наверняка есть вопрос: журналисты говорят о цифрах, полученных из неких документов, но самих документов в кадре нет. Можно ли тогда им верить? Я скажу личное мнение – можно и нужно, и я объясню на примере своей работы, почему. Хотя я сейчас очень рискну.

В штабе Тихановской у меня есть информатор. Само собой, я не буду говорить, кто это, но человек показал себя надежным. От нее у меня много документов, и эту информацию я использую в работе с ноября. Но я не могу показать документы в эфире, так как курирующие штаб литовские спецслужбы – тоже не дураки, и копии документов, которые рассылаются команде, имеют отличия. По которым можно понять, кто слил документ телеканалу ОНТ. И я не хочу терять источник информации и подвергать ее опасности. Когда наш информатор вернется в Минск, вот тогда уже пакет документов выдадим в эфир. Я думаю, что коллеги с БТ выбрали схожую стратегию.

Опять же, что мы, что они могли бы напечатать фейковых документов – но мы ж не «Белсат» или «Наша Ніва», мы так не делаем. Итак, к цифрам и их значению. Для начала – Франак Вечерко (который, как выяснилось, ждет своего 35-летия, чтобы стать кандидатом в президенты Беларуси и триумфально набрать свои полпроцента) недавно жаловался, что денег нет совсем. Американцам «беглые» отвезли «штатку» штаба – там 30 фамилий. Давайте посчитаем: 1000 долларов в месяц для борца за революцию, как по мне, достаточно. Умножаем на 30 человек и на 12 месяцев – получаем 360 тыс. долларов в год. Я готов быть щедрым и округлить до полумиллиона. Но штаб Тихановской свои услуги оценил в 15 млн долларов в год. Да, там заложены и аренда офиса, и аренда машин, и прочие духи с платьями (это привет Ковальковой). Но полмиллиона и 15 млн – слишком существенная разница. Революция, даже не удавшаяся – это всегда прибыльный бизнес для одних и разочарование для других.

Но дальше на авансцену выходит Литва. Тихановская, как якобы борец за демократию в Беларуси, передает Вашингтону просьбу на финансирование следующих проектов. «Продвижение образовательных программ в Вильнюсе для белорусской молодежи» – простите, а как обучение белорусов в ЕГУ поможет белорусам в Беларуси? Литва хитрит, когда выбивает деньги для себя под бренд «мы боремся за Минск».

Следующая статья расходов – «поддержка белорусской независимой прессы». Окей, на это Вашингтон, допустим, даст пару миллионов долларов, но до Беларуси ведь они не дойдут. Я допускаю, что под это финансирование какие-то псевдожурналисты рванут в Вильнюс, там деньги освоят, но это если и будет развитием, то журналистики Литвы. Их пресса и сейчас отрабатывает негативом нашу повестку, от того, что беглых там станет на пару-тройку больше, ничего существенно не изменится. Тогда на что Тихановская (читай – Вечерко) просит деньги? Что меня лично больше позабавило в этой статье расходов – у США просят деньги для аренды 740 кв. м офисных площадей под телецентр, и обязательно рядом с Вильнюсской телебашней. Мол, так будет проще проложить коммуникации, но мы ведь все прекрасно понимаем.

Допустим, под Тихановскую выделят эти 135 тыс. евро в год (это сумма, запрошенная только на аренду офиса, без телекамер, зарплат журналистов и прочего). Ну создаст Литва новый телеканал для работы по Беларуси, но, очевидно же, что их сигнал к себе мы не пустим. Тогда какое же это развитие журналистики в Беларуси? Это развитие телевидения в Литве, и литовцы это прекрасно понимают. Настолько, что под шумок передали устами Тихановской просьбу США, цитата, «расширить американское дипломатическое представительство в Вильнюсе». У меня ведь не у одного ощущение, что именно эта просьба Литвы – главная, а все остальное, вплоть до борьбы за демократию в Беларуси – ширма? А еще Вильнюс запросил у США помощь в охране границы с нашей страной – мол, сами не справляемся с мигрантами, выручайте. У меня ведь не у одного ощущение, что Литва открыто торгует частью суверенитета? Американские военные, контролирующие границы иного государства, – мы ведь это уже не единожды видели в мире, правда? А пока военные подъедут, Тихановская просит для Вильнюса 42 млн евро на охрану госграницы с литовской стороны. Торги суверенитетом, впрочем, включают и еще одно предложение.

Литовцы, я знаю, что вы далеко не все поддерживаете своих политиков. Но вот они «приютили» Тихановскую, раскрутили этот бренд за ваши деньги, а теперь используют этот инструмент, чтобы продать вашу страну. И если благодаря «лидеру» минских протестов американская разведка массово высадится в Вильнюсе – до свидания, назад вы уже не отыграете. Остальные цифры вы найдете в материале Белтелерадиокомпании – не поленитесь, я ведь все же только дополняю. Но знаете, какой вопрос интересует меня? А сколько Тихановская и Вечерко попросили денег для Беларуси? Не для Литвы и не для себя, а вот для тех, за кого якобы сражаются? Ноль. Американцы, может, и дали бы, но раз не просят, чего разбрасываться? И если просят деньги только для Вильнюса, то каким боком Тихановская и Вечерко к белорусам? Я напомню фрагмент «Будет дополнено» за 3 мая, говорят о штабе Тихановской заговорщики, которые тоже хотят революции.

Помните, вы говорили: «Джек Лондон, деньги, любовь, страсть»? Но эту Джоконду украли еще в августе. Если кто не понял, это Маяковский, а Тихановская с августа – проект Литвы. И этот стартап Вильнюс теперь подороже продает Вашингтону, чтобы залатать свои финансовые дыры. И Минск уже давно совершенно никак не касается всей этой истории. Разве что мы с удовольствием расскажем, как и эти транши в Вильнюсе успешно разворуют и разбросают по фондам.

И еще про Вильнюс. В Литве баскетбол – национальный вид спорта. Еще раз – Деннис Родман, американский баскетболист. У Литвы при этом есть своя легенда, звезда «Портленда» и «Жальгириса» Арвидас Сабонис. И вот мне интересно: в какой момент в Вильнюсе стали больше любить Родмана, чем Сабониса? И это, конечно, метафора – и совершенно не про баскетбол.

До сих пор, кстати, у наших оппонентов популярны всевозможные прогнозы – что будет происходить, как, почему и с кем. Этих прогнозов – по пару десятков в день выходит на YouTube. Позволим себе прогноз и мы: если есть еще сомневающиеся, дождитесь, когда Тихановская даст интервью на литовском.

И будет это гораздо быстрее, чем вам кажется. Меня зовут Игорь Тур, и я дополнил тему.

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