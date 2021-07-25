Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан: Мадуро выдержал блицкриг и натиск оппонентов, то же самое у нас в республике произошло

Источник материала: ОНТ

Из переломного 2020 года, безусловно, необходимо извлечь уроки. И события продемонстрировали, кто есть кто – кто союзник, а с кем необходимо быть осторожнее. Это касается и международных отношений. Нашей опорой, площадкой и плацдармом на другом конце света является Венесуэла. Так сложилось еще со времен крепкой дружбы Александра Лукашенко и Уго Чавеса.





После «команданте», который вышел победителем из множества политических битв, но умер от онкологии, на смену пришел идейный последователь Николас Мадуро, который также бывал в Минске. Но в последние годы Венесуэла – страна победившей боливарианской революции – переживала сложное время, раскол, тяжелый экономический кризис. Там тоже был альтернативный президент, которого назначили Соединенные Штаты и которые тем самым пытались вернуть влияние в стране. Хуан Гуайдо пытался стать во главе Венесуэлы через мятеж, у которого по традиции было громкое название «Свобода». Но страна устояла и теперь постепенно восстанавливается после кризиса.

Как обстоят дела в далеком, но не чужом нам Каракасе и почему мятежи и цветные революции имеют схожие черты, независимо от географии, – об этом рассказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле Андрей Молчан.

Андрей Молчан, Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Венесуэле: «Венесуэла с 2015 года находится просто под жесточайшими торгово-экономическими санкциями, которые практически полностью развалили ее экономику на начальном этапе. Но сейчас она – та страна, которая сумела адаптироваться в этой кризисной ситуации и начинает потихоньку оживать. Учитывая то, что там уже создан наш плацдарм, инфраструктура, там построены три сборочных производства, завод по производству кирпича, МАЗы, трактора, дорожно-строительная техника. Там наработаны связи в оборонной сфере, там наработаны связи в научно-технической сфере. Там наработаны связи в образовании, в медицине. И вот сейчас, когда мы видим, что страна выходит из этого кризиса, она начинает поиск, [будет] опираться на те страны, государства, которые проявили дружественный и конструктивный подход к ней во время вот этого бедственного положения. Слава богу, что пока еще Венесуэла, Каракас смотрят на Минск как на государство-союзник, смотрят на государство-партнера, смотрят на дружественную страну».

Андрей Молчан отметил, что лидер Венесуэлы Николас Мадуро, несмотря на непростой период, сохранил и укрепил доверие народа своей страны.

Андрей Молчан: «Надо отметить усилия и лидера Венесуэлы Николаса Мадуро. Прошлый год был довольно сложным в политическом плане. Вся страна готовилась к политической кампании по выборам нового состава Национальной ассамблеи. Выборы состоялись в декабре прошлого, 2020 года. И по итогам выборов, конечно, президентская партия победила. И сейчас, на сегодняшний день в Венесуэле решился вопрос с так называемым парламентским двоевластием. Потому что еще до прошлого года там существовало два формальных парламента. Как, впрочем, и два президента».

Посол Беларуси рассказал, как обстоят дела у «лидера» Венесуэлы от США – Хуана Гуайдо.

Андрей Молчан: «Он существенно потерял поддержку среди населения своей страны, как только начал призывать западные страны ввести санкции. Страны санкции эти ввели, народ почувствовал их, почувствовал не в лучшую сторону. И этот так называемый национальный лидер сразу потерял поддержку в народе. Об этом свидетельствовали выборы в национальную ассамблею в декабре. И сейчас второй момент наблюдается. Даже в его штабе, в его рядах, Гуайдо, наблюдаются сплошные споры, конфликты. Они не знают, как поделить власть, деньги, поступающее финансирование. Яркий пример: Мадуро надо было в первое время выдержать блицкриг, натиск, на который рассчитывали его оппоненты. То же самое у нас в республике произошло. Как только мы выдержали, устояли от первой волны, дальнейшее политическое будущее наших оппонентов уже было определено».

При этом, отмечает Андрей Молчан, о политическом будущем Гуайдо в Венесуэле уже говорить не приходится.

Андрей Молчан: «Он призывает к какому-ту диалогу, но будущее Гуайдо, если смотреть прямо из Венесуэлы, из Каракаса, там никто не видит. Беря в качестве примера Венесуэлу и экстраполируя эту ситуацию на Республику Беларусь, надо говорить, что Венесуэла довольно богатая во многих планах страна. Там завязаны интересы очень многих стран, крупных корпораций, транснациональных корпораций. Вот уже прошло почти два года после введения этих жестких санкций. В убытке пока оказываются только компании, которые представляют западные страны. Если они надеялись на быструю, скажем так, смену режима, то, может быть, тогда это было бы оправданно. Но сейчас уже два года крупнейшие нефтеперерабатывающие, химические, сельскохозяйственные, различных сфер компании из той же Испании, Германии, Италии, США, Канады, Южной Кореи терпят убытки. Уже два года для них – существенные убытки. Поэтому, я думаю, дальнейший ход событий приведет к тому, что уже западные партнеры будут давить на Вашингтон с целью добиться смягчения этих экономических санкций.



Я бы хотел Боливию вспомнить тоже. Там у них эта цветная революция получилась. Народ поднялся, сместил Эво Моралеса, который якобы всем надоел. И поставили они свежую демократку, которая несла права человека и западные ценности в общество. За год это новое, демократическое так называемое правительство и лидер довели экономику страны полностью практически до ручки. Падение ВВП исчислялось десятками процентов. А все социальные программы там были свернуты до минимума. В конечном итоге народ это все понял и на прошедших в сентябре прошлого года выборах практически вернули старую власть. И сейчас, кстати, в свете этого пытаемся восстановиться, думаю восстановим, наш политический диалог и дальнейшее торгово-экономическое сотрудничество с Боливией».

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