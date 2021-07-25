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Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал свою систему поступления

25.07.2021 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.

В БГУИР процесс поступления в 2021 году освежил TikTok. И местный конкурс видеороликов.

Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал свою систему поступления

Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал свою систему поступления

Анастасия Шаповалова, абитуриент БГУИР:
Я решила поступать в БГУИР еще в восьмом классе, когда только начала задумываться о выборе профессии. У меня было много знакомых, которые уже учатся или уже закончили БГУИР. И они очень хорошо отзывались о качестве образования, преподавателях, о том, что они после университета стали реально классными специалистами в IT-сфере. Я была подписана на соцсети университета, и когда я увидела конкурс, то решила поучаствовать, потому что я достаточно творческий человек.

Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал свою систему поступления

Интернет-челлендж прошел под хэштегом «поступай как». За 15 секунд ребята изобретательно выразили желание стать айтишниками. Как итог – трое победителей, подарки с логотипом университета и особая встреча с ректором. Также БГУИР расширил перечень специальностей, увеличил цифры на дневную форму бюджета и для удобства усовершенствовал smart-окно. 

Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал свою систему поступления

Вадим Богуш, ректор БГУИР:
Кабинет электронного абитуриента в университете используется достаточно давно, прошел еще одну модернизацию. И эта модернизация подразумевает возможность заполнения всех документов в электронном виде. В этом случае система вам предлагает записаться на определенное время подачи документов, соответственно, не тратить время здесь в очереди. 

Несколько увеличены у нас цифры приема на бюджет на дневную форму.

«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ – подробнее здесь

 
 
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Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс...
 
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