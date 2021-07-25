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Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал свою систему поступления
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.
В БГУИР процесс поступления в 2021 году освежил TikTok. И местный конкурс видеороликов.
Анастасия Шаповалова, абитуриент БГУИР:
Интернет-челлендж прошел под хэштегом «поступай как». За 15 секунд ребята изобретательно выразили желание стать айтишниками. Как итог – трое победителей, подарки с логотипом университета и особая встреча с ректором. Также БГУИР расширил перечень специальностей, увеличил цифры на дневную форму бюджета и для удобства усовершенствовал smart-окно.
Вадим Богуш, ректор БГУИР:
Несколько увеличены у нас цифры приема на бюджет на дневную форму.
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Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс...
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