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«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.
Качеством поступающего рапса переработчики пока довольны. Масло из нового урожая здесь начнут давить во второй декаде августа: по технологии семена должны вылежаться около трех недель. В зависимости от качества сырья получится техническое или пищевое масло. Последнее отсюда поступит на жиркомбинат, где, пройдя дополнительную очистку, приобретет привычный для потребителя вид.
Игорь Можанов, первый заместитель директора ОАО «Гомельский жировой комбинат»:
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Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и...
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