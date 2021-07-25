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«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.
Анна Мешкова из деревни Новосады Борисовского района приехала поступать в БНТУ. Документы подала на энергетический факультет. Выбор специальности у девушки весьма актуальный и, с учетом новых атомных веяний, перспективный.
Анна Мешкова, абитуриент БНТУ:
В БНТУ планируют принять всего около 4 500 абитуриентов, из них 30 % – платники. Желающим поступить сюда на дизайн нужно торопиться, сроки – по 26 июля. Кроме ЦТ, при поступлении оценивают творчество: композицию, рисунок и чертеж. Около 400 ребят повысили свой шанс на зачисление, пройдя подготовительные курсы вуза.
Андрей Сафонов, ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ, декан машиностроительного факультета:
Ребятам, кто в числе первых подали здесь документы, студенческий профсоюз подарил блокнот с логотипом. QR-код на обложке приводит на страницы молодежных соцсетей. Здесь все про жизнь университета. Абитуриент быстро адаптируется и становится частью большой команды.
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«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ
Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс...
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