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«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ

25.07.2021 23:17 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.

«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ

Середина лета – жаркое время не только по погоде. 50 вузов страны и около 150 ссузов в ожидании новых лиц.

Анна Мешкова из деревни Новосады Борисовского района приехала поступать в БНТУ. Документы подала на энергетический факультет. Выбор специальности у девушки весьма актуальный и, с учетом новых атомных веяний, перспективный.

«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ

Анна Мешкова, абитуриент БНТУ:
У меня есть мечта – стать министром энергетики. Можно сказать, что я с самого детства хотела стать, как моя крестная, переводчиком с испанского языка, может быть, с английского. Но что-то пошло не так и меня стало тянуть в более технические профессии, такие как проектирование, эксплуатация атомных электростанций, электроснабжение.

«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ

В БНТУ планируют принять всего около 4 500 абитуриентов, из них 30 % – платники. Желающим поступить сюда на дизайн нужно торопиться, сроки – по 26 июля. Кроме ЦТ, при поступлении оценивают творчество: композицию, рисунок и чертеж. Около 400 ребят повысили свой шанс на зачисление, пройдя подготовительные курсы вуза.

«У меня есть мечта – стать министром энергетики». Узнали у абитуриентов, почему они хотят учиться именно в БНТУ

Андрей Сафонов, ответственный секретарь приемной комиссии БНТУ, декан машиностроительного факультета:
Есть категория абитуриентов, которые имеют право поступать без вступительных испытаний, то есть не сдавая абсолютно никакие испытания  ни внутренние, ни ЦТ. Это категория абитуриентов, которые являются победителями международных различных олимпиад. Перечень этих олимпиад регламентирует Министерство образования.

Ребятам, кто в числе первых подали здесь документы, студенческий профсоюз подарил блокнот с логотипом. QR-код на обложке приводит на страницы молодежных соцсетей. Здесь все про жизнь университета. Абитуриент быстро адаптируется и становится частью большой команды. 

Престиж профессии растет. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ – подробнее здесь

 
 
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Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс...
 
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