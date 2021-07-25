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«Объём сформирован за счёт импорта». Почему белорусы практически не покупают рапсовое масло?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.
На основе полезного рапсового масла в Беларуси уже выпускаются майонезы и другие соусы. Однако его потребление внутри страны по-прежнему незначительно.
98 % отечественного продукта уходит на экспорт. На протяжении ряда лет Беларусь входила в тройку крупнейших поставщиков рапсового масла в страны Европы, при этом сама импортировала тысячи тонн масла подсолнечного.
Александр Добриян, корреспондент:
Такую ситуацию специалисты объясняют желанием белорусов употреблять пусть и менее полезный, но более привычный продукт из подсолнечника. Изменить ситуацию призвана масштабная программа популяризации рапсового масла, которая стартует в стране в ближайшие недели.
В эфире телеканалов и на улицах городов отныне мы будем чаще видеть рекламу этого на 100 % отечественного продукта. И, возможно, те, кто до сих пор все еще не оценил новинку, теперь наконец-то решатся на смелый эксперимент по изменению вкусовых привычек.
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Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и...
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