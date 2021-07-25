ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной

25.07.2021 23:35 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году, пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной

Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.

«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной

Рапс – важный, если не сказать стратегический ресурс. Во-первых, это единственное отечественное сырье для производства пищевого растительного масла, между прочим, не только не уступающего по своей полезности тому же оливковому, но по отдельным показателям превосходящего последнее. Во-вторых, замена импортному белку в рационе молочного стада. А это надои и в целом качество белорусской молочки. В третьих, это еще и экспортная статья. Наше рапсовое масло активно покупают партнеры как на востоке, так и на западе.

«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной

Да сечки дажала – снапочак звязала

«Зажинки» в Жлобинском районе. Главное дело года аграрии начинают с обряда, пришедшего из глубины веков, несмотря на то, что древний серп на поле давно заменили мощные машины.

«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной

Алла Маслюк-Синюгина, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Жлобинского райисполкома:
Первая моя запись в трудовой книжке – помощник комбайнера. Я с отцом на уборочной работала в 2004 году. Я люблю этот труд. Это самый благодарный труд, который есть, потому что сразу виден результат. Он падает прямо в бункер.

Символический бункер зерна в исполнении руководителя – отличный стимул к работе. Установка четкая – каждому экипажу в этом сезоне намолотить не меньше 2000 тонн зерна. Тем более, что неплохой задел есть: всего за несколько часов до этого в хозяйстве полностью завершили уборку озимого рапса. Его здесь сеяли свыше 400 гектаров.

Читайте также:

«Способствует более высоким надоям». Почему белорусская молочка завит от урожая рапса

«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?

«Объём сформирован за счёт импорта». Почему белорусы практически не покупают рапсовое масло?

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году, пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и...
 
Новости дня
Новости разные
 
В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by