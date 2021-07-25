|
«Я люблю этот труд». Замглавы Жлобина за рулём комбайна поделилась первым опытом уборочной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году, пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.
Рапс – важный, если не сказать стратегический ресурс. Во-первых, это единственное отечественное сырье для производства пищевого растительного масла, между прочим, не только не уступающего по своей полезности тому же оливковому, но по отдельным показателям превосходящего последнее. Во-вторых, замена импортному белку в рационе молочного стада. А это надои и в целом качество белорусской молочки. В третьих, это еще и экспортная статья. Наше рапсовое масло активно покупают партнеры как на востоке, так и на западе.
Да сечки дажала – снапочак звязала
«Зажинки» в Жлобинском районе. Главное дело года аграрии начинают с обряда, пришедшего из глубины веков, несмотря на то, что древний серп на поле давно заменили мощные машины.
Алла Маслюк-Синюгина, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Жлобинского райисполкома:
Символический бункер зерна в исполнении руководителя – отличный стимул к работе. Установка четкая – каждому экипажу в этом сезоне намолотить не меньше 2000 тонн зерна. Тем более, что неплохой задел есть: всего за несколько часов до этого в хозяйстве полностью завершили уборку озимого рапса. Его здесь сеяли свыше 400 гектаров.
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году, пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)