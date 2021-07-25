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В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них

25.07.2021 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.

В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них

Один из столичных вузов осенью отметит вековой юбилей. Уже сейчас обновляют корпуса, реконструируют университетский дворик. Неспроста БГУ считают ведущим в стране. Здесь примут порядка 5 000 абитуриентов. Востребованы специальности, связанные с IT-сферой, математикой и информатикой. В тренде также международные отношения.

В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них

Владимир Степанов, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:
В основном перечень специальностей, по которым мы набираем, остался таким же, как и в прошлом году. Но есть и новинки  в этом году открыт набор на специальности «Регионоведение» и «Экономическая безопасность», две абсолютно новые специальности у нас есть.

Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал систему поступления в вуз – подробнее здесь

 
 
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Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс...
 
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