В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.





Один из столичных вузов осенью отметит вековой юбилей. Уже сейчас обновляют корпуса, реконструируют университетский дворик. Неспроста БГУ считают ведущим в стране. Здесь примут порядка 5 000 абитуриентов. Востребованы специальности, связанные с IT-сферой, математикой и информатикой. В тренде также международные отношения.





Владимир Степанов, ответственный секретарь приемной комиссии БГУ:

В основном перечень специальностей, по которым мы набираем, остался таким же, как и в прошлом году. Но есть и новинки – в этом году открыт набор на специальности «Регионоведение» и «Экономическая безопасность», две абсолютно новые специальности у нас есть.

Все документы можно заполнить в электронном виде. БГУИР усовершенствовал систему поступления в вуз – подробнее здесь .