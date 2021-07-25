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«Способствует более высоким надоям». Почему белорусская молочка завит от урожая рапса
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.
Алла Маслюк-Синюгина, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Жлобинского райисполкома:
Залог высоких надоев – рапсовый жмых, содержащий до 10 % жиров и около 35 % белка. Это вторичный продукт переработки семян рапса, ценная добавка в комбикорма и чистой воды импортозамещение. Первичный же продукт – то самое рапсовое масло – полезное и недорогое. Сейчас переработчики по всей стране активно заготавливают сырье впрок.
Евгений Давыдчик, начальник Припятского производственного участка ОАО «Гомельский жировой комбинат»:
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Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и...
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