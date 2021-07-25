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«Способствует более высоким надоям». Почему белорусская молочка завит от урожая рапса

25.07.2021 23:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и спасли страну, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Способствует более высоким надоям». Почему белорусская молочка завит от урожая рапса

Еще одна важная с любой точки зрения культура, рапс, в 2021 году также не показывает рекордной урожайности. Причем в стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот к 25 июля вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн.

«Омега-3 здесь практически в 20 раз больше». Чем полезно рапсовое масло?

«Способствует более высоким надоям». Почему белорусская молочка завит от урожая рапса

Алла Маслюк-Синюгина, первый заместитель председателя – начальник управления сельского хозяйства и продовольствия Жлобинского райисполкома:
Рапс – это масличная культура, которая необходима нам в дальнейшем для развития животноводства, так как все, что мы получаем в результате переработки рапса, идет к нам в молочное производство. Это дополнительный белок для коров, особенно высокоудойных, который способствует более высоким надоям, а для нас молоко – это деньги.

«Объём сформирован за счёт импорта». Почему белорусы практически не покупают рапсовое масло?

Залог высоких надоев – рапсовый жмых, содержащий до 10 % жиров и около 35 % белка. Это вторичный продукт переработки семян рапса, ценная добавка в комбикорма и чистой воды импортозамещение. Первичный же продукт – то самое рапсовое масло – полезное и недорогое. Сейчас переработчики по всей стране активно заготавливают сырье впрок.

«Способствует более высоким надоям». Почему белорусская молочка завит от урожая рапса

Евгений Давыдчик, начальник Припятского производственного участка ОАО «Гомельский жировой комбинат»:
Это рапс первого класса. Здесь масличная примесь 2.0, согласно ГОСТ, зерновая примесь 2.0, влага соответствует – 7 %. Его дорабатывать не нужно, мы его сразу покупаем и оставляем на хранение. Уже его можно перерабатывать. 36 % получится масла, 60-62 % жмыха.
Это хороший результат?
Да, это хороший результат.

 
 
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Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие играют на другом поле – хлебном. В 2020 году пока мы тут стояли на ушах, наши аграрии работали и...
 
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