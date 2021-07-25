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«Перекрывает стоимость пшеницы». Почему рапс – одна из самых выгодных сельхозкультур?

25.07.2021 23:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие на ином поле – хлебном. Речь о наших аграриях. Сегодня, как и годом ранее, они снова спасают страну, обеспечивая наши с вами закрома хорошим урожаем. Не кричат на городских улицах про свободу слова и право на труд, а спокойно это самое право воплощают в жизнь, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Перекрывает стоимость пшеницы». Почему рапс – одна из самых выгодных сельхозкультур?

На неделе белорусские аграрии преодолели психологическую отметку в миллион тонн зерна. Почти во всех областях уже определись лидеры жатвы – первые комбайнеры-тысячники. И если темпы уборочной опережают прошлогодние, то урожайность зерновых из-за летней жары и нехватки влаги ниже. В среднем по стране – 34 центнера с гектара (год назад – 36,6).

Еще одна важная с любой точки зрения культура – рапс. В стране уже убрано 3/4 площадей. Намолот вплотную приблизился к отметке в полмиллиона тонн. Правда, и эта культура также не показывает рекордной урожайности.

Разговор о рапсе на неделе несколько неожиданно завел Президент на встрече с аграриями. И пояснил почему.

Лукашенко: я в пищу если употребляю какое-то масло, то это рапсовое. Пусть с горчинкой чуть-чуть, но это наше, белорусское

А после уточнил у профильного министра, почему урожайность рапса в стране невысокая. Ведь все условия были выполнены: аграрии обеспечены и техникой, и топливом. И государство, а в его лице и мы с вами, вправе рассчитывать на более высокие результаты.

«Перекрывает стоимость пшеницы». Почему рапс – одна из самых выгодных сельхозкультур?

Почему этой культуре уделяется так много внимания? Дело в том, что рапс – это важный, если не сказать стратегический, ресурс. Во-первых, это единственное отечественное сырье для производства пищевого растительного масла. Рапсовое масло не только не уступает в полезности тому же оливковому, но по отдельным показателям превосходит последнее. Во-вторых, замена импортному белку в рационе молочного стада. А это надои и в целом еще более высокое качество белорусской молочки. В-третьих, это еще и экспорт. Наше рапсовое масло активно покупают партнеры. Как на востоке, так и на западе.

Александр Добриян продолжит.

«Перекрывает стоимость пшеницы». Почему рапс – одна из самых выгодных сельхозкультур?

Мелкий, я же говорю. Он должен быть как минимум в два раза крупнее. Когда шел налив зерна, не хватило влаги. И получилось щуплое зерно.

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И все же свои 550 тонн маслосемян в хозяйстве получили. Даже при не самой высокой урожайности рапс оказывается одной из самых выгодных культур. Несложная арифметика регулярно подтверждается практикой.

«Перекрывает стоимость пшеницы». Почему рапс – одна из самых выгодных сельхозкультур?

Николай Дубень, директор ОАО «Бобовский»:
Смотрите, сегодня цена рапса доходит до свыше полутора тысяч рублей за тонну. При этом пшеница, одна из самых ценнейших культур, самая высокая цена – 400 рублей. Вот и простая схема экономики: если рапс дает хотя бы 10 центнеров, то он уже перекрывает стоимость пшеницы. Конечно, 10 центнеров для рапса – это ни о чем.

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В хозяйстве в 2021 году фактически удвоят посевные площади под рапс. В целом же по Жлобинскому району этот показатель и вовсе планируют увеличить не меньше чем в три раза. Ведь выгода от этой масличной культуры не заканчивается только продажей маслосемян на переработку.

 
 
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Новости Беларуси. Пока одни сражаются на спортивных аренах, другие на ином поле – хлебном. Речь о наших аграриях. Сегодня, как и годом ранее, они снова спасают...
 
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