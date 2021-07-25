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Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ

25.07.2021 23:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.

Юлия Денисенко, корреспондент:
В педуниверситете своя особенность. Основная часть абитуриентов те, кто последние годы в школах практиковали преподавание. Более 4 000 ребят в нашей стране – выпускники педклассов. И только у 2 000 шанс на диплом вуза.

Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ

Алексей Боровик в ближайшем будущем учитель в пятом поколении. Его педагогическая династия началась еще с прапрадедушки, который работал историком в польско-литовской школе. Затем сестра прабабушки, бабушка, тетя, мама и папа. Несмотря на это, решение парня поступить в педуниверситет слегка обескуражило родных, но, без сомнения, порадовало. Ведь у династии будет продолжение.

Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ

Алексей Боровик, абитуриент БГПУ:
Я выбрал специальность «социальная и психолого-педагогическая помощь», в первую очередь потому что мне нравится коммуницировать с людьми, мне нравится решать конфликты между ними. И вообще, это очень полезная специальность для общества, что я считаю непременно важным.

Опыт педагогики передают не только близкие, но и занятия в профильном педклассе. Дни самоуправления в школе – возможность почувствовать себя учителем. А искренний интерес и практика – готовое методическое портфолио. В нем кладезь программ, планов занятий и личных публикаций. Поступить с багажом знаний гораздо легче. Для молодых умов здесь особое правило зачисления – собеседование.

Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ

Александр Жук, ректор БГПУ:
По принципу педагогических классов сегодня работают и другие классы: спортивно-педагогические, аграрные классы, то есть опыт, который более пяти лет назад был начат и реализован, сегодня говорит о том, что эта система себя оправдывает. Радует, что и парни идут на педспециальности. По прошлым годам мы видим, что у нас на некоторые факультеты более 40 % парней поступает. Это говорит о том, что в последние годы престиж педагогической профессии растет.

Ежегодно цифры набора согласуются. Работодатель, ректорат и Министерство образования мониторят этот вопрос в соответствии с реальной потребностью сектора экономики, промышленности и других сфер. Специалисты советуют ориентироваться не только на эмоции, но и на спрос рынка, чтобы после вручения диплома получить трудовую книжку.

Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ

Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
Насколько наполняется рынок, насколько он востребован – из-за этого и выстраивается рейтинг тех или иных специальностей от года в год. Это медицинские специальности, IT-сфера, экономический блок.

В 2021 году новшеством стал и диапазон мониторинга хода подачи заявлений. С 10 баллов он понизился до 5. Теперь абитуриент более четко видит свою позицию в списках и может вовремя перебросить документы. Только сделать это важно вовремя. С собой обязательно взять паспорт, оригинал документа об образовании, фото, медицинскую справку и, если есть, подтверждение о льготах.

В БГУ в 2021-м появились новые специальности. Рассказываем о них – подробнее здесь

 
 
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Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс...
 
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