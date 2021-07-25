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Престиж профессии растёт. Узнали у абитуриентов, почему они хотят поступить в БГПУ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс на место. В вузах страны постарались сделать приемную кампанию более удобной, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Документы на бюджет можно подать по 26 июля, на платную форму обучения – по 9 августа. Для некоторых вузов сроки могут отличаться.
Юлия Денисенко, корреспондент:
Алексей Боровик в ближайшем будущем учитель в пятом поколении. Его педагогическая династия началась еще с прапрадедушки, который работал историком в польско-литовской школе. Затем сестра прабабушки, бабушка, тетя, мама и папа. Несмотря на это, решение парня поступить в педуниверситет слегка обескуражило родных, но, без сомнения, порадовало. Ведь у династии будет продолжение.
Алексей Боровик, абитуриент БГПУ:
Опыт педагогики передают не только близкие, но и занятия в профильном педклассе. Дни самоуправления в школе – возможность почувствовать себя учителем. А искренний интерес и практика – готовое методическое портфолио. В нем кладезь программ, планов занятий и личных публикаций. Поступить с багажом знаний гораздо легче. Для молодых умов здесь особое правило зачисления – собеседование.
Александр Жук, ректор БГПУ:
Ежегодно цифры набора согласуются. Работодатель, ректорат и Министерство образования мониторят этот вопрос в соответствии с реальной потребностью сектора экономики, промышленности и других сфер. Специалисты советуют ориентироваться не только на эмоции, но и на спрос рынка, чтобы после вручения диплома получить трудовую книжку.
Александр Кадлубай, заместитель министра образования Беларуси:
В 2021 году новшеством стал и диапазон мониторинга хода подачи заявлений. С 10 баллов он понизился до 5. Теперь абитуриент более четко видит свою позицию в списках и может вовремя перебросить документы. Только сделать это важно вовремя. С собой обязательно взять паспорт, оригинал документа об образовании, фото, медицинскую справку и, если есть, подтверждение о льготах.
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Новости Беларуси. На неделе стартовала приемная кампания в высшие и средние учебные заведения. 50 000 абитуриентов, установленные сроки подачи документов и конкурс...
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