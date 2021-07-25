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Тихановская в США. Сколько стоит офис бывшего кандидата в президенты Беларуси?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Не только слова европейцев отдают лицемерием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Евгений Поболовец, ведущий:
Историю о мальчике Бобби, который очень любил деньги, лучше всего рассказывал Слепой Пью. О Тихановской и ее свите и об истинных мотивах лучше всего рассказывает их вчерашний соратник Роман Протасевич.
И еще раз зафиксируем в памяти цифры, которые прозвучали на неделе. 10-15 миллионов долларов в год. Это только на проект Тихановской и компании, как разрушить муры. Еще полтора миллиона – на жизнь ее офиса. Неплохо, правда? За такие деньги можно ведь играть любые роли. Даже в самых посредственных постановках Голливуда.
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Новости Беларуси. Не только слова европейцев отдают лицемерием, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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