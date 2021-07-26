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Падение курса валют, Лукашенко об ИП, июньские зарплаты: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Источник материала: Myfin
0:31 Итоги торгов на БВФБ за неделю
00:44 Сколько белорусов получает 500$
01:17 Mastercard хочет избавиться от бренда Maestro
02:08 Власти разрешили поднять регулируемые цены на рис
02:15 Мнение эксперта о поднятии регулируемых цен
03:06 А.Лукашенко потребовал навести порядок с ИП
03:41 Данные Белстата о численности ИП, малого и среднего бизнеса
03:58 Интерес прокуратуры к лизинговых компаниям
04:37 Итоги недели на рынке криптовалют
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На прошедшей неделе в Беларуси падали курсы валют, выяснилось, что большинство белорусов не зарабатывают 500 долларов в месяц, Лукашенко потребовал навести порядок...
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