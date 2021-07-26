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Падение курса валют, Лукашенко об ИП, июньские зарплаты: новости недели в видеообзоре Myfin.by

26.07.2021 07:07 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Падение курса валют, Лукашенко об ИП, июньские зарплаты: новости недели в видеообзоре Myfin.by
Фото: Myfin.by

0:31 Итоги торгов на БВФБ за неделю

00:44 Сколько белорусов получает 500$

01:17 Mastercard хочет избавиться от бренда Maestro

02:08 Власти разрешили поднять регулируемые цены на рис

02:15 Мнение эксперта о поднятии регулируемых цен

03:06 А.Лукашенко потребовал навести порядок с ИП

03:41 Данные Белстата о численности ИП, малого и среднего бизнеса

03:58 Интерес прокуратуры к лизинговых компаниям

04:37 Итоги недели на рынке криптовалют

 
 
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На прошедшей неделе в Беларуси падали курсы валют, выяснилось, что большинство белорусов не зарабатывают 500 долларов в месяц, Лукашенко потребовал навести порядок...
 
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