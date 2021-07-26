Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Каменецком районе сгорело 3 га пшеницы на корню, сообщили БЕЛТА в Брестском областном управлении МЧС.

Информация о пожаре в поле недалеко от деревни Сосны поступила 25 июля около 16.10. Огонь уничтожил 3 га пшеницы на корню, еще 17 га и комплекс зданий молочно-товарной фермы удалось спасти.

Несколькими часами ранее в тот же день сотрудникам МЧС сообщили, что возле деревни Лесок Каменецкого района загорелся пресс-подборщик. Огонь его уничтожил, а также 250 кв.м стерни.

В происшествиях никто не пострадал. Причины пожаров выясняются.-0-