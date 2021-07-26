Прогноз по валютам: неужели к августу доллар станет еще дешевле?

– Основные тенденции
на внешних валютных рынках
–
это снижение евро и укрепление российского
рубля. Пара евро/доллар снизилась
за неделю
с 1,1810 до 1,1770, или на
0,3%.
В России доллар подешевел
с 74,2 до 73,7 российского
рубля
, или на 0,6%. Евро
снизился с 87,6 до 86,8 российского
рубля, или на 0,9%.
Укрепление российского рубля шло на
ожиданиях роста ключевой ставки
Центробанка России на
1
процентный пункт до 6,5%,
что
в пятницу и произошло.
А к белорусскому
рублю опять подешевели сразу три
иностранные валюты. Доллар снизился на
0,80%. Евро подешевел на 1,08%,
а российский рубль –
на 0,22%.
В результате валютная
корзина снизилась в цене
на 0,56%. Это
вторая неделя
подряд
укрепления белорусского рубля к корзине.
При этом и евро, и сама валютная корзина
обновили
минимумы с начала года.
Такое укрепление
белорусского рубля можно было бы
объяснить
налоговой неделей. Как мы уже говорили, на позапрошлой и
прошлой неделе надо было платить
квартальные налоги на прибыль. И
экспортеры для этих целей продавали
валюту. Объяснение правдоподобное, но
есть
одно «но». Последним сроком уплаты
налога был четверг, а
в пятницу укрепление
белорусского рубля продолжилось.
Вновь
подешевели все три инвалюты. То есть,
налоговый период –
фактор важный, но, судя по всему, не
единственный. Тут можно предположить,
что, например, кому-то из крупных игроков
рынка надо
гасить большие рублевые
кредиты
и для этих целей продавалась
валюта. Можно выдвинуть еще одну версию,
что какое-то из предприятий, попавших
под международные санкции, или то,
которое потенциально может под них
попасть,
избавляется от валюты и переводит
ее в белорусские рубли, чтобы обезопасить
свои финансы.
Возможно, что такие
крупные продажи валюты продлятся и на
наступающей неделе.
В этом случае доллар
может снизиться до 2,49 белорусского
рубля.
Мнения экспертов
банков, инвестиционных и финансовых
компаний, представленные в этой рубрике,
могут не совпадать с мнением редакции
и не являются офертой или рекомендацией
к покупке или продаже каких-либо активов
или валют.