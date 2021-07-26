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Глава МЧС: мы не позволим негодяям захватить власть в стране

26.07.2021 07:45 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Власть в Беларуси пытались захватить негодяи, однако руководство страны, в том числе МЧС, это сделать не позволят, заявил глава ведомства Вадим Синявский.

Глава МЧС: мы не позволим негодяям захватить власть в стране

МЧС стало одним из инициаторов новшеств в законы «О чрезвычайном положении» и «О военном положении», сказал Синявский в эфире программы «Неделя» на телеканале СТВ.

«Министерство по чрезвычайным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают национальную безопасность Республики Беларусь. Поэтому, как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы — люди в погонах, и в случае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной целостности Республики Беларусь определен соответствующий расчет, соответствующее вооружение и экипировка. В случае возникновения внештатных ситуаций (будем называть — чрезвычайных ситуаций) мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению», — заявил глава МЧС.

По его словам, на сотрудников министерства будет распространяться закон «Об органах внутренних дел» по условиям применения физической силы, специальных средств, табельного оружия, сотрудники будут точно так же законодательно защищены от различного рода угроз.

Синявский отметил, что с личным составом будут проводиться занятия, «готовить их для выполнения задач по предназначению».

Отвечая на вопрос о выездах сотрудников МЧС для снятия бело-красно-белых флагов («лишних элементов»), глава ведомства назвал эти символы фашистскими.

«Речь может вестись об этих фашистских символах, по-другому мы их сейчас называть не можем, к сожалению, они сами это заслужили, эти деятели, которые их распространяли. Сегодня нормальный, разумный человек отдает себе отчет, что могло бы произойти с нашей страной, если бы, не дай бог, эти негодяи захватили власть в стране. Никто им позволить этого не даст, в том числе и МЧС», — подчеркнул министр.

Синявский считает, что этот сложный этап уже позади. «Коллективы министерства — достаточно крепкие, сплоченные, готовые к выполнению поставленных задач», — заявил глава МЧС, пояснив, что сегодня «некомплект составляет порядка 6%, этот некомплект абсолютно рабочий».

 

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Власть в Беларуси пытались захватить негодяи, однако руководство страны, в том числе МЧС, это сделать не позволят, заявил глава ведомства Вадим Синявский.
 
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