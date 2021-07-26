ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

WSJ: США рассматривают секторальные санкции в отношении Беларуси

26.07.2021 08:09 — Разное | АФН  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: АФН

Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность введения очередной серии экономических санкций в отношении Беларуси и ее правителя Александра Лукашенко.

Об этом в воскресенье, 25 июля, сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на участников переговоров со Светланой Тихановской в Вашингтоне.

В ходе визита Тихановская 19 и 20 июля встретилась с двумя ключевыми помощниками Байдена по вопросам внешней политики - советником по национальной безопасности Джейкобом Салливаном и американским госсекретарем Энтони Блинкеном.

По данным WSJ, новые санкции будут дополнять штрафные меры, введенные Соединенными Штатами ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Лукашенко. Новый раунд ограничительных мер может быть направлен на белорусский калийный и нефтяной секторы. Конкретных сроков, а также на кого именно будут нацелены новые штрафные меры, американская администрация пока не уточнила.

США в конце июня расширил санкции в отношении властей Беларуси. Под ограничительные меры подпали 16 физических лиц, а также пять ведомств и организаций - Комитет государственной безопасности (КГБ) Республики Беларусь, Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией МВД Беларуси, внутренние войска МВД, УВД Брестского облисполкома, а также центр изоляции правонарушителей в 1-м переулке Окрестина в Минске, сообщило министерство финансов (департамент казначейства) США.

В перечень физических лиц были включены пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, председатель Совета Республики (верхней палаты парламента) Наталья Кочанова, командир спецподразделения КГБ Беларуси "Альфа" Сергей Зубков, начальник милиции Минска Михаил Гриб и замминистра юстиции Сергей Калиновский. Кроме того, под санкции подпали генпрокурор Андрей Швед, председатель КГБ Иван Тертель, командующий внутренними войсками Николай Карпенков. В список были занесены начальник милиции Бреста Александр Астрейко, а также семь членов центризбиркома.

 
Теги: Брест, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Администрация президента США Джозефа Байдена рассматривает возможность введения очередной серии экономических санкций в отношении Беларуси и ее правителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
Израиль в огне из-за атаки из Сектора Газа: военные нанесли ответный удар
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by