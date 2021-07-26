Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд для фото

















Этот новый протокол начал внедряться сегодня утром и будет продолжать применяться на всех площадках в ближайшие дни.





Сценарий возможности сфотографироваться на церемонии победы, после гимна, теперь следующий:





1. После полного исполнения гимна, находясь на пьедестале почета, спортсмены с помощью визуального знака приглашаются снять маску для возможности сфотографироваться максимум на 30 секунд.





2. Спортсменам предлагается снова надеть маски с помощью визуального знака перед любой другой возможностью сфотографироваться.





3. Серебряные и бронзовые призеры присоединяются к золотому призеру на помосте последнего, чтобы получить возможность сфотографироваться в масках.





4. Медалисты сходят с трибуны для снимков крупным планом в масках.