ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд для фото

26.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд, ради этого изменили документацию соревнований - чтобы позволить спортсменам иметь фото на подиуме без масок, сообщили в Международном олимпийском комитете.





Этот новый протокол начал внедряться сегодня утром и будет продолжать применяться на всех площадках в ближайшие дни.

Сценарий возможности сфотографироваться на церемонии победы, после гимна, теперь следующий:

1. После полного исполнения гимна, находясь на пьедестале почета, спортсмены с помощью визуального знака приглашаются снять маску для возможности сфотографироваться максимум на 30 секунд.

2. Спортсменам предлагается снова надеть маски с помощью визуального знака перед любой другой возможностью сфотографироваться.

3. Серебряные и бронзовые призеры присоединяются к золотому призеру на помосте последнего, чтобы получить возможность сфотографироваться в масках.

4. Медалисты сходят с трибуны для снимков крупным планом в масках.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд, ради этого изменили документацию соревнований - чтобы позволить спортсменам иметь фото на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прогноз по валютам: неужели к августу доллар станет еще дешевле?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
26.07.2021
Салiдарнасць

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by