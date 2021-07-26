|
Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд для фото
Источник материала: Партизан
Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд, ради этого изменили документацию соревнований - чтобы позволить спортсменам иметь фото на подиуме без масок, сообщили в Международном олимпийском комитете.
Этот новый протокол начал внедряться сегодня утром и будет продолжать применяться на всех площадках в ближайшие дни.
Сценарий возможности сфотографироваться на церемонии победы, после гимна, теперь следующий:
1. После полного исполнения гимна, находясь на пьедестале почета, спортсмены с помощью визуального знака приглашаются снять маску для возможности сфотографироваться максимум на 30 секунд.
2. Спортсменам предлагается снова надеть маски с помощью визуального знака перед любой другой возможностью сфотографироваться.
3. Серебряные и бронзовые призеры присоединяются к золотому призеру на помосте последнего, чтобы получить возможность сфотографироваться в масках.
4. Медалисты сходят с трибуны для снимков крупным планом в масках.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд, ради этого изменили документацию соревнований - чтобы позволить спортсменам иметь фото на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)