Мнение. Путин в силах решить судьбу Лукашенко за 15 минут

пише т российский прокремлевский политолог Андрей Суздальцев. От кого сейчас зависим Лукашенко? Правящий в Беларуси политический режим на 100% зависит от доброй воли Москвы,т российский прокремлевский политолог





Не является тайной и то, что Путин в силах решить судьбу Лукашенко за 15 минут, но предварительно, конечно, необходимо подсчитать риски и убытки России от такой мгновенной смены власти в соседнем государстве, которое связано с РФ целым комплексом договоров и соглашений.





Понятно, что Лукашенко переиграл сам себя и огромная политическая и экономическая зависимость от Москвы его буквально душит. Играя четверть века в геополитическое балансирование, он в итоге после 9 августа 2020 года, а также после 23 мая уже 2021 года оказался с одним «крылом». Запад (пока) вышел из игры. Попытки начать балансирование между Россией и Китаем только насторожили Москву и вызвали улыбки в Пекине. Отметим, что Китай, естественно, высказывая формальную поддержку правящему режиму, внимательно наблюдает за процессом распада власти Лукашенко, но беспокойство не демонстрирует, так как, с одной стороны, инвестиции Пекина в Беларуси мизерные, а с другой стороны, о китайских интересах в РБ позаботится Москва.





Лукашенко мечется, поднимает все свои связи, весной и в начале лета пытается вести диалог с президентами Казахстана и Азербайджана, направляет в Казахстан премьера, делает знаки Пекину, но бесполезно. Режим изолирован и у Лукашенко остается только один собеседник – Путин.

Президент России при встрече с Лукашенко подчеркнуто доброжелателен, всегда демонстрирует готовность выслушать эмоционального гостя из Минска , но при этом зачастую открыто посмеивается над озабоченностями белорусского руководителя. Иногда российско-белорусские саммиты напоминают детский кошмар летнего вечера на даче, когда где-то за калиткой страстно жужжит пойманная в паучьи сети муха, а ей, метущейся и перемазанной клеем, уже подмигивает из своего угла всеми своими восемью глазами «добродушный» паучок.



