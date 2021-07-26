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Покушение на президента Мали: обвиняемый скончался под стражей в больнице

26.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту, скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.




Об этом сообщает Reuters.

После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети в Бамако, службы безопасности бросили мужчину в кузов военного пикапа.

"В ходе следствия ... состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в заявлении правительства.

Также сообщается, что подозреваемого доставили в больницу, где он скончался.

Ведется расследование по установлению причины смерти.

Отметим, что Гойта стал президентом после военного переворота. Он с военными свергнул президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. После в мае задержали другого временного президента, который затем ушел в отставку.

Покушение на Гойту произошло в мечети во время молитвы. На него пытались напасть двое мужчин, но он не пострадал.
 
 
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Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту, скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.
 
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