|
Покушение на президента Мали: обвиняемый скончался под стражей в больнице
Источник материала: Партизан
Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту, скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.
Об этом сообщает Reuters.
После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети в Бамако, службы безопасности бросили мужчину в кузов военного пикапа.
"В ходе следствия ... состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в заявлении правительства.
Также сообщается, что подозреваемого доставили в больницу, где он скончался.
Ведется расследование по установлению причины смерти.
Отметим, что Гойта стал президентом после военного переворота. Он с военными свергнул президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. После в мае задержали другого временного президента, который затем ушел в отставку.
Покушение на Гойту произошло в мечети во время молитвы. На него пытались напасть двое мужчин, но он не пострадал.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужчина, которого подозревали в покушении на временного президента Мали Ассими Гойту, скончался в больнице. При этом подозреваемого охраняли службы безопасности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)