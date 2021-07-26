Покушение на президента Мали: обвиняемый скончался под стражей в больнице













Об этом сообщает Reuters.





После того, как нападавший попытался ударить Гойту ножом во время молитвы в мечети в Бамако, службы безопасности бросили мужчину в кузов военного пикапа.





"В ходе следствия ... состояние его здоровья ухудшилось", - говорится в заявлении правительства.





Также сообщается, что подозреваемого доставили в больницу, где он скончался.





Ведется расследование по установлению причины смерти.





Отметим, что Гойта стал президентом после военного переворота. Он с военными свергнул президента Ибрагима Бубакара Кейта в августе 2020 года. После в мае задержали другого временного президента, который затем ушел в отставку.





Покушение на Гойту произошло в мечети во время молитвы. На него пытались напасть двое мужчин, но он не пострадал.