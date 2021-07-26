Израиль в огне из-за атаки из Сектора Газа: военные нанесли ответный удар

сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel. Об этомРБК-Украина со ссылкой на

В воскресенье днем террористические группы, базирующиеся в Газе, запустили зажигательные шары в южную часть Израиля. В результате атаки возникли сразу несколько пожаров.

В ответ на поджоги Израиль объявил, что сокращает зону рыболовства в Секторе Газа вдвое, с 12 морских миль до шести. Такое распоряжение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.

Кроме того, реактивные самолеты Армии обороны Израиля поразили ряд целей в Газе через несколько часов после атаки.

Согласно изданию Al Resalah, связанному с ХАМАС, израильские военные самолеты бомбили районы к западу от города Газа, а затем нанесли удар к востоку от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах пока не поступало.





Также по сообщениям палестинских СМИ, террористы вели огонь из автоматов по израильским самолетам над Сектором Газа на фоне авиаударов.





Напомним, недавно военные Израиля атаковали завод боевиков в Секторе Газа в ответ на поджоги. До этого боевики выпустили зажигательные взрывные шары, которые привели к нескольким пожарам.



