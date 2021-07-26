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Израиль в огне из-за атаки из Сектора Газа: военные нанесли ответный удар

26.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На юге Израиля вспыхнули пожары после атаки из Сектора Газа воздушными взрывными шарами. После этого военные силы Израиля отреагировали на атаку и поразили ряд целей в Газе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Times of Israel.
В воскресенье днем террористические группы, базирующиеся в Газе, запустили зажигательные шары в южную часть Израиля. В результате атаки возникли сразу несколько пожаров.
В ответ на поджоги Израиль объявил, что сокращает зону рыболовства в Секторе Газа вдвое, с 12 морских миль до шести. Такое распоряжение вступает в силу немедленно и будет действовать до дальнейшего уведомления.
Кроме того, реактивные самолеты Армии обороны Израиля поразили ряд целей в Газе через несколько часов после атаки.
Согласно изданию Al Resalah, связанному с ХАМАС, израильские военные самолеты бомбили районы к западу от города Газа, а затем нанесли удар к востоку от Хан-Юниса. Сообщений о жертвах пока не поступало.

Также по сообщениям палестинских СМИ, террористы вели огонь из автоматов по израильским самолетам над Сектором Газа на фоне авиаударов.

Напомним, недавно военные Израиля атаковали завод боевиков в Секторе Газа в ответ на поджоги. До этого боевики выпустили зажигательные взрывные шары, которые привели к нескольким пожарам.
 
 
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На юге Израиля вспыхнули пожары после атаки из Сектора Газа воздушными взрывными шарами. После этого военные силы Израиля отреагировали на атаку и поразили ряд...
 
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