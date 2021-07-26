В случае угрозы нацбезопасности МЧС будет выполнять те же задачи, что и МВД - министр

цитирует Интерфакс-Запад. "Это была и наша инициатива в том числе. Министерство по чрезвычайным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают национальную безопасность Республики Беларусь, поэтому как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы – люди в погонах, и в случае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной целостности Республики Беларусь определены соответствующий расчет, вооружение и экипировка. В случае возникновения внештатных ситуаций (будем называть – чрезвычайных ситуаций) мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению", -Интерфакс-Запад.





Таким образом министр прокомментировал новшества в законы "О чрезвычайном положении" и "О военном положении", согласно которым у МЧС появляются новые функции.





"На сотрудников министерства будет распространяться закон "Об органах внутренних дел" по условиям применения физической силы, специальных средств, табельного оружия, и самое главное – сотрудники будут точно так же законодательно защищены от различного рода угроз. Сейчас будут внесены в порядок подготовки личного состава соответствующие методики, мы проведем занятия с личным составом, с командирами и будем готовить их для выполнения задач по предназначению", - рассказал министр.





Он также ответил на вопрос, изменился ли имидж ведомства в последнее время, в том числе, и из-за того, что спасатели снимали бело-красно-белые флаги и другую символику.



