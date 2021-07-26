ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Япония пригрозила протестом из-за визита Мишустина на Итуруп

26.07.2021 08:21 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Японское правительство выразит протест в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генсекретаря кабинета министров Японии Кацунобу Като.
Он пояснил, что приезд Мишустина противоречит последовательной позиции Японии по вопросу Южных Курил и «заслуживает глубочайшего сожаления». Като также добавил, что японская сторона несколько раз направляла по разным дипломатическим каналам представления России с призывом отказаться от поездки.

Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, отправляется в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Визит главы кабмина продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.

По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Японское правительство выразит протест в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп
 
Новости дня
Новости разные
 
Аналитик: "Проект союзного государства теперь даже не миф, а скабрезный анекдот"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by