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Япония пригрозила протестом из-за визита Мишустина на Итуруп
Источник материала: Партизан
Японское правительство выразит протест в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп
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Он пояснил, что приезд Мишустина противоречит последовательной позиции Японии по вопросу Южных Курил и «заслуживает глубочайшего сожаления». Като также добавил, что японская сторона несколько раз направляла по разным дипломатическим каналам представления России с призывом отказаться от поездки.
Ранее сообщалось, что премьер-министр России Михаил Мишустин в понедельник, 26 июля, отправляется в рабочую поездку по Дальнему Востоку и Сибири. Визит главы кабмина продлится до четверга, 29 июля, и охватит три региона.
По итогам Второй мировой войны между Москвой и Токио не был заключен мирный договор. Главным препятствием для его подписания стал нерешенный территориальный спор вокруг южной части Курил — островов Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи. Япония называет Южные Курилы северными территориями и не признает российского суверенитета над ними. Москва, в свою очередь, не признает самого факта территориального спора.
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Японское правительство выразит протест в связи с визитом премьер-министра России Михаила Мишустина на Итуруп
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