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С 1 августа самолёты из Минска в Москву, Сочи и Краснодар будут летать чаще

26.07.2021 08:29 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск и Москву свяжут еще несколько авиарейсов. Это взаимное решение обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Изменения в графике полетов появятся с 1 августа. В неделю количество рейсов увеличится до 20.

С 1 августа самолёты из Минска в Москву, Сочи и Краснодар будут летать чаще

Сейчас самолеты между обеими столицами летают в два раза реже. Дополнительные рейсы также организуют из Сочи и Краснодара. С частотой три раза в неделю из этих российских городов лайнеры будут летать в Минск.

Пересмотреть все аспекты авиасообщения и вернуться к допандемийному графику – поручение президентов Беларуси и России ответственным ведомствам.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск и Москву свяжут еще несколько авиарейсов. Это взаимное решение обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения в...
 
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