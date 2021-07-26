|
С 1 августа самолёты из Минска в Москву, Сочи и Краснодар будут летать чаще
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск и Москву свяжут еще несколько авиарейсов. Это взаимное решение обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сейчас самолеты между обеими столицами летают в два раза реже. Дополнительные рейсы также организуют из Сочи и Краснодара. С частотой три раза в неделю из этих российских городов лайнеры будут летать в Минск.
Пересмотреть все аспекты авиасообщения и вернуться к допандемийному графику – поручение президентов Беларуси и России ответственным ведомствам.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минск и Москву свяжут еще несколько авиарейсов. Это взаимное решение обеих сторон, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Изменения в...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)