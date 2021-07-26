ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Жара вернулась в страну

26.07.2021 08:31 — Разное | Навiны  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Навiны

В страну возвращается очень жаркая погода. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.

Жара вернулась в страну
Фото pixabay.com

Как сообщается, территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь к вечеру на юго-западе пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

  • Брест +29..+31°C;
  • Витебск +28..+30°C;
  • Гомель +29..+31°C;
  • Гродно +29..+31°C;
  • Могилев +29..+31°C;
  • Минск +28..+30°C.

 

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В страну возвращается очень жаркая погода. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.
 
Новости дня
Новости разные
 
Медалистам токийской Олимпиады разрешили снять маски на 30 секунд для фото
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by