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Жара вернулась в страну
Источник материала: Навiны
В страну возвращается очень жаркая погода. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.
Как сообщается, территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь к вечеру на юго-западе пройдут дожди, местами прогремят грозы.
Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:
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В страну возвращается очень жаркая погода. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.
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