Жара вернулась в страну

В страну возвращается очень жаркая погода. Об этом свидетельствует прогноз Белгидромета.



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Как сообщается, территория Беларуси будет находиться в основном под влиянием области повышенного атмосферного давления.

Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков (лишь к вечеру на юго-западе пройдут дожди, местами прогремят грозы.

Ветер юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха в регионах:

Брест +29..+31°C;

Витебск +28..+30°C;

Гомель +29..+31°C;

Гродно +29..+31°C;

Могилев +29..+31°C;

Минск +28..+30°C.