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Олимпиада. Шкурдай и Шиманович не попали на пьедестал в заплывах баттерфляем и брассом

26.07.2021 08:31 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Звезды белорусского плавания Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович не смогли завоевать медали в своих финальных заплывах — оба заняли восьмые места.

Олимпиада. Шкурдай и Шиманович не попали на пьедестал в заплывах баттерфляем и брассом

Шкурдай на дистанции 100 метров баттерфляем показала результат 57,05. Пьедестал почета: Маргарет Макнил (Канада, 55,59), Ю Фей Чжан (Китай, 55,64), Эмма Маккеон (Австралия, 55,72).

Шиманович проплыл 100 метров брассом за 59,36. Пьедестал: Адам Пити (Великобритания, 57,37), Арно Камминга (Нидерланды, 58,00), Николо Мартиненги (Италия, 58,33).

На данный момент, топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:

  1. Китай — 6 золотых, 2 серебряные, 5 бронзовых;
  2. Япония — 6, 1, 1;
  3. США — 5, 3, 4;
  4. Австралия — 2, 1, 3;
  5. Корея — 2, 0, 3.

 

 

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Звезды белорусского плавания Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович не смогли завоевать медали в своих финальных заплывах — оба заняли восьмые места.
 
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