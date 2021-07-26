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Олимпиада. Шкурдай и Шиманович не попали на пьедестал в заплывах баттерфляем и брассом
Источник материала: Навiны
Звезды белорусского плавания Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович не смогли завоевать медали в своих финальных заплывах — оба заняли восьмые места.
Шкурдай на дистанции 100 метров баттерфляем показала результат 57,05. Пьедестал почета: Маргарет Макнил (Канада, 55,59), Ю Фей Чжан (Китай, 55,64), Эмма Маккеон (Австралия, 55,72).
Шиманович проплыл 100 метров брассом за 59,36. Пьедестал: Адам Пити (Великобритания, 57,37), Арно Камминга (Нидерланды, 58,00), Николо Мартиненги (Италия, 58,33).
На данный момент, топ-5 медального зачета выглядит следующим образом:
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Звезды белорусского плавания Анастасия Шкурдай и Илья Шиманович не смогли завоевать медали в своих финальных заплывах — оба заняли восьмые места.
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