Глава МЧС — о снятии БЧБ-флагов: «Мы это делали, делаем и будем делать»

Источник материала: Салiдарнасць

Спасатели продолжат работу по снятию БЧБ-символики в труднодоступных местах. Об этом в эфире телеканала СТВ заявил министр МЧС Вадим Синявский, сообщает Zerkalo.io.





— В труднодоступные места (чтобы снять БЧБ-символику — прим.) могли прибыть только спасатели. Мы это делали, делаем и будем делать. Слава богу, нам удалось пройти этот непростой, сложный этап. Коллективы министерства достаточно крепкие, сплоченные, готовые к выполнению поставленных задач, — сказал министр.

По его мнению, на имидж МЧС это не повлияло, потому что его сложно изменить с учетом того, что люди, которые находятся в постоянной боевой готовности, в условиях риска для жизни выполняют задачи: «Мы выполняли эту работу, выполняем и будем ее выполнять».

— Речь может вестись об этих фашистских символах, по-другому мы их сейчас называть не можем. К сожалению, они сами это заслужили, эти деятели, которые их распространяли. Сегодня нормальный, разумный человек отдает себе отчет, что могло бы произойти с нашей страной, если бы, не дай бог, эти негодяи захватили власть в стране. Никто им этого не позволит, в том числе и МЧС, — сказал Вадим Синявский.

Министр ЧС: В случае возникновения угроз нацбезопасности будем наравне с милицией применять силу и спецсредства

В случае возникновения угрозы национальной безопасности или территориальной целостности страны на сотрудников МЧС будет будет распространяться закон «Об органах внутренних дел».

Они будут вправе применять физическую силу, спецсредства и табельное оружие, заявил глава ведомства Вадим Синявский.

— Министерство по чрезвычайным ситуациям входит в состав сил, средств, которые обеспечивают национальную безопасность Республики Беларусь, поэтому как бы сложно ни было, какие бы мы задачи ни выполняли, мы — люди в погонах, и в случае возникновения угрозы национальной безопасности, территориальной целостности Республики Беларусь определены соответствующий расчет, вооружение и экипировка, — пояснил Вадим Синявский. — В случае возникновения нештатных ситуаций (будем называть — чрезвычайных ситуаций) мы фактически будем выполнять, как и органы внутренних дел, задачи по предназначению.

При этом, отметил министр, на сотрудников ведомства будет распространяться закон «Об органах внутренних дел». А точнее, условия применения физической силы, спецсредств, табельного оружия. Кроме того, спасатели, как и милиционеры, «будут законодательно защищены от различного рода угроз».

— Сейчас будут внесены в порядок подготовки личного состава соответствующие методики, мы проведем занятия с личным составом, с командирами и будем готовить их для выполнения задач по предназначению, — отметил министр.

Напомним, 15 июля Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам защиты суверенитета и конституционного строя». Обновленный документ, например, расширяет круг силовых органов, которых могут привлекать к обеспечению режима чрезвычайного положения. В этот список вошло и МЧС.