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Лидируют аграрии Брестской области. В Беларуси уже собрали более 1,5 миллиона тонн зерна

26.07.2021 08:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Жатва-2021 набирает обороты. Аграрии уже преодолели цифру в полтора миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В жатву активно включились все регионы. В 2021 году в поля техника вышла раньше обычного. Работа кипит без перерыва даже на севере Беларуси, что нехарактерно для этого времени.

Лидируют аграрии Брестской области. В Беларуси уже собрали более 1,5 миллиона тонн зерна

Впереди еще много работы. Засушливая погода – главный фактор, с которым приходится считаться. Но, в конечном итоге, рассчитывать можно на богатый урожай. По крайней мере, не ниже 2020 года.

Есть и первые рекордсмены жатвы. Накануне передовиков чествовали в Гомельской и Минской областях.

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Лидируют аграрии Брестской области. В Беларуси уже собрали более 1,5 миллиона тонн зерна

Уборочная – на особом контроле Президента. Темпы и качество главной кампании лета Александр Лукашенко назвал приоритетными в период уборочной. Ведь от того, как сейчас сработают в полях, во многом зависит продовольственная безопасность страны. По поручению Президента, контролирующие органы проверят состояние техники в хозяйствах – есть данные, что около 10 % зерносушильных комплексов не готовы.

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Лидируют аграрии Брестской области. В Беларуси уже собрали более 1,5 миллиона тонн зерна

В целом, погода благоприятствует. Самый большой вклад в общий каравай внесли комбайнеры Брестской области. На втором месте центральный регион. В тройке лидеров по темпам уборки также Гомельские аграрии.

Лидируют аграрии Брестской области. В Беларуси уже собрали более 1,5 миллиона тонн зерна

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Новости Беларуси. Жатва-2021 набирает обороты. Аграрии уже преодолели цифру в полтора миллиона тонн зерна нового урожая, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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