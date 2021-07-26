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Крупнейшая табачная компания мира призвала запретить сигареты в Британии

26.07.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Руководство Philip Morris International, крупнейшей табачной компании в мире (выпускает сигареты марок Marlboro и L&M, а также системы нагревания табака IQOS), выступает за запрет продажи сигарет на территории Великобритании.

Об этом в интервью The Telegraph заявили председатель правления компании Андре Каланцопулос и главный исполнительный директор Яцек Олзак.

«С сигаретами следует обращаться как с бензиновыми автомобилями и запретить их в течение десяти лет», — сказали они.

«Мы можем увидеть мир без сигарет. И на самом деле чем раньше это произойдет, тем лучше для всех», — заметил Олзак.

Впрочем, по словам Каланцопулоса, компания положительно оценивает «прогрессивный» подход властей Великобритании к регулированию рынка электронных сигарет и других устройств для нагревания табака…

 
 
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Руководство Philip Morris International, крупнейшей табачной компании в мире (выпускает сигареты марок Marlboro и L&M, а также системы нагревания табака IQOS), выступает за запрет...
 
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