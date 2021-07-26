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Беларусь лидирует в Европе по числу заключенных

26.07.2021 08:51 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключенных на 100 тысяч человек, следует из статистики, опубликованной стамбульской Академией уголовного права.

Согласно опубликованным данным, в Беларуси на 100 тысяч человек приходится 345 заключенных. В Турции, которая идет на втором месте— 335 человек, в России – 331 человек.

У стран-соседей Беларуси показатели такие: Литва — 216, Латвия — 175, Польша — 181, Украина — 148, передает БелаПАН.

Совсем нет заключенных в Ватикане. В Сан-Марино всего 6 заключенных на 100 тысяч, в Монако — 21, в Люксембурге — 26.

 
 
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Беларусь занимает первое место в Европе по количеству заключенных на 100 тысяч человек, следует из статистики, опубликованной стамбульской Академией уголовного...
 
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