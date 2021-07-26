ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь в ближайшее время намерена открыть генконсульство в Гонконге

26.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Решается вопрос об открытии генерального консульства Беларуси в китайском Гонконге, сообщил посол Беларуси в Китае Юрий Сенько.

"В настоящий момент готовится решение, чтобы открыть в Китае четвертое генеральное консульство Беларуси. У нас открыты они в Чунцине, Гуанчжоу, Шанхае, и сегодня рассматривается вопрос на предмет экономического центра Китая, который нам очень интересен - это Гонконг", - рассказал Сенько.

Также посол сообщил, что будет расширен штат белорусского посольства в Китае.

Кроме того, Сенько отметил, что Беларусь наращивает экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на китайский рынок, пишет Интерфакс-Запад.

"За шесть месяцев текущего года мы уже имеем $454 млн экспорта, и по сравнению с допандемийным 2019 годом рост составил 131%. Это хорошие показатели, и есть, куда наращивать", - отметил посол.

Сенько также рассказал, что никакие санкционные воздействия на Беларусь не пугают Китай.

"Китай по-прежнему поддерживает Республику Беларусь… на всех площадках, стремиться с пониманием относиться ко всем проблемам. Убежден, что и будет поддерживать", - добавил он.

Дипломат отметил, что Китай также сталкивается со схожими проблемами. Он пояснил, что коллективный Запад не понимает, что внутреннее дело государства – это внутренне дело и "быть неким судьей, не вникая в суть проблемы, некорректно".
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Решается вопрос об открытии генерального консульства Беларуси в китайском Гонконге, сообщил посол Беларуси в Китае Юрий Сенько.
 
Новости дня
Новости разные
 
Глава МЧС — о снятии БЧБ-флагов: «Мы это делали, делаем и будем делать»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА  |  Бизнес Инфо 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by