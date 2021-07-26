Беларусь в ближайшее время намерена открыть генконсульство в Гонконге

"В настоящий момент готовится решение, чтобы открыть в Китае четвертое генеральное консульство Беларуси. У нас открыты они в Чунцине, Гуанчжоу, Шанхае, и сегодня рассматривается вопрос на предмет экономического центра Китая, который нам очень интересен - это Гонконг", - рассказал Сенько.





Также посол сообщил, что будет расширен штат белорусского посольства в Китае.





пишет Интерфакс-Запад. Кроме того, Сенько отметил, что Беларусь наращивает экспорт продукции с высокой добавленной стоимостью на китайский рынок,Интерфакс-Запад.





"За шесть месяцев текущего года мы уже имеем $454 млн экспорта, и по сравнению с допандемийным 2019 годом рост составил 131%. Это хорошие показатели, и есть, куда наращивать", - отметил посол.





Сенько также рассказал, что никакие санкционные воздействия на Беларусь не пугают Китай.





"Китай по-прежнему поддерживает Республику Беларусь… на всех площадках, стремиться с пониманием относиться ко всем проблемам. Убежден, что и будет поддерживать", - добавил он.





Дипломат отметил, что Китай также сталкивается со схожими проблемами. Он пояснил, что коллективный Запад не понимает, что внутреннее дело государства – это внутренне дело и "быть неким судьей, не вникая в суть проблемы, некорректно".



