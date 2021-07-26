Есть проблема: в олимпийском транспорте спортсменам не дают посадочного места, чтобы можно было сидеть друг за другом одному на двух сиденьях

Путь сюда довольно-таки длинный. И если всем кажется, что самое длинное расстояние — это провести в самолете, увы, организаторы не справляются с потоком. Особенно это ощущается по аэропорту Нарита, можно просидеть в аэропорту более пяти часов.









фото для иллюстрации, Спутник, Наталья Селивестрова





Что касается самой деревни, по организации здесь все работает как часы, поступают небольшие жалобы по транспорту, по перемещению спортсменов на спортивные объекты и со спортивных объектов. Транспорт ходит, они стараются заполнять максимально, не дают свободного посадочного места, чтобы можно было сидеть друг за другом одному на двух сиденьях, — сказал Довгаленок в эфире СТВ.



