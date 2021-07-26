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В Беларуси могут начать производить китайскую вакцину от коронавируса. Но пока под вопросом

26.07.2021 08:55 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ближайшее время может быть принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь, рассказал телеканалу СТВ посол Беларуси в Китае Юрий Сенько.


Фото: СТВ

— В течение первого полугодия этого года Китай направил безвозмездно в Республику Беларусь 400 тысяч доз вакцин компании Sinopharm, которая зарегистрирована во многих странах мира, в том числе у нас. Она очень востребована, она котируется как вакцина с очень высокой эффективностью. Сегодня Министерством здравоохранения нашей страны по поручению главы государства ведутся переговоры о закупке коммерческой партии товара. Специально для Республики Беларусь есть определенные скидки хорошие, — отметил дипломат.

По словам Юрия Сенько, в ближайшее время может быть подписан контракт, и в Беларусь будет направлено около миллиона доз вакцины, которые будут распределены по клиникам для дальнейшего вакцинирования нашего населения.

Также он отметил, что сегодня идут переговоры с тремя китайскими компаниями, которые производят вакцины. «Мы надеемся, что тоже в ближайшее время будет принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь», — сказал Сенько.
 
 
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В ближайшее время может быть принято решение по производству вакцины совместно с Китаем на территории Республики Беларусь, рассказал телеканалу СТВ посол...
 
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