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Архангела Гавриила 26 июля: что строго запрещено, важные приметы и именинники

26.07.2021 09:03 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Архангела Гавриила 26 июля: что строго запрещено, важные приметы и именинники
Фото: freepik
26 июля 2021 в православной церкви отмечается Собор Архангела Гавриила. Сегодня запрещено тяжело трудиться, а приметы расскажут о грядущих изменениях в погоде. В народе праздник называют по-разному: День Гаврилы Летнего, Гаврилов день, Гавриил, Гаврил и так далее.

Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, традиции и запреты 26 июля, у кого в этот день именины - читайте ниже в нашем материале.

Отметим, что праздник отмечается дважды в год - 26 июля и сразу после Благовещения - 8 апреля. Этот день посвящен одному из семи главных ангелов, который принес Деве Марии известие о скором рождении сына.

Важные традиции праздника


Считалось, что с этого дня святой Гавриил ступает на хлебное поле, отчего оно становится золотым.

В этот день отдавали дань урожаю. Первый сноп в поле должна была жать самая старшая женщина в семье. Его украшали лентами и ставили в красный угол под иконы. Люди верили, что этот оберег обладает мощной энергетикой и способен исцелять.


Что строго запрещено делать в этот день


Тяжело работать, в народе верили, что вас может сразить молния. Такая же участь ждет тех, кто решил повыяснять отношения, затеять ссору или драку в праздник.

Одеваться во все темное - это к неудачам в делах.

Перечить старшим, даже если они сильно неправы - лучше воздержитесь и согласитесь.

Отказывать в гостеприимстве добрым людям и принимать у себя недоброжелатей.

Ходить в баню - могут начаться проблемы с деньгами.

Приметы на Архангела Гавриила


Облака в небе становятся темными - следует ждать плохой погоды, а темные облака посветлели - к ясной и хорошей.

Засушливая погода означает, что такой же будет и осень.

Ливень означает, что зима наступит рано и будет холодной.

Если трижды споткнулся о порог, выходя из дому, больше жилье покидать не стоит - это к неприятностям.

Сметать крошки со стола - плохая примета. Это может навлечь финансовые трудности.

Сны в эту ночь не следует интерпретировать, так как они ничего не значат.

День ангела (именины) 26 июля празднуют:


Гавриил, Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан, Сара.
 
 
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Засушливая погода означает, что такой же будет и осень.
 
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