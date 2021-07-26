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Архангела Гавриила 26 июля: что строго запрещено, важные приметы и именинники
Источник материала: UDF
Фото: freepik
Что можно и нельзя делать в праздник, важные приметы, традиции и запреты 26 июля, у кого в этот день именины - читайте ниже в нашем материале.
Отметим, что праздник отмечается дважды в год - 26 июля и сразу после Благовещения - 8 апреля. Этот день посвящен одному из семи главных ангелов, который принес Деве Марии известие о скором рождении сына.
Важные традиции праздника
Считалось, что с этого дня святой Гавриил ступает на хлебное поле, отчего оно становится золотым.
В этот день отдавали дань урожаю. Первый сноп в поле должна была жать самая старшая женщина в семье. Его украшали лентами и ставили в красный угол под иконы. Люди верили, что этот оберег обладает мощной энергетикой и способен исцелять.
Что строго запрещено делать в этот день
Тяжело работать, в народе верили, что вас может сразить молния. Такая же участь ждет тех, кто решил повыяснять отношения, затеять ссору или драку в праздник.
Одеваться во все темное - это к неудачам в делах.
Перечить старшим, даже если они сильно неправы - лучше воздержитесь и согласитесь.
Отказывать в гостеприимстве добрым людям и принимать у себя недоброжелатей.
Ходить в баню - могут начаться проблемы с деньгами.
Приметы на Архангела Гавриила
Облака в небе становятся темными - следует ждать плохой погоды, а темные облака посветлели - к ясной и хорошей.
Засушливая погода означает, что такой же будет и осень.
Ливень означает, что зима наступит рано и будет холодной.
Если трижды споткнулся о порог, выходя из дому, больше жилье покидать не стоит - это к неприятностям.
Сметать крошки со стола - плохая примета. Это может навлечь финансовые трудности.
Сны в эту ночь не следует интерпретировать, так как они ничего не значат.
День ангела (именины) 26 июля празднуют:
Гавриил, Анна, Мирослава, Ефим, Антон, Степан, Юлиан, Сара.
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Засушливая погода означает, что такой же будет и осень.
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