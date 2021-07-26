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СМИ: США готовит жесткий пакет санкций против режима Лукашенко
Источник материала: Навiны
Белый дом рассматривает возможность введения очередной серии экономических санкций в отношении режима Александра Лукашенко.
Как пишет The Wall Street Journal, на которую ссылается
По некоторым данным, новый раунд ограничительных мер может быть направлен на белорусский калийный и нефтяной секторы.
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Белый дом рассматривает возможность введения очередной серии экономических санкций в отношении режима Александра Лукашенко.
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