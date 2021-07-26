СМИ: США готовит жесткий пакет санкций против режима Лукашенко

Белый дом рассматривает возможность введения очередной серии экономических санкций в отношении режима Александра Лукашенко.





Как пишет The Wall Street Journal, на которую ссылается DW , новые санкции будут дополнять штрафные меры, введенные Вашингтоном ранее в этом году, и будут направлены на дальнейшую изоляцию Лукашенко.

По некоторым данным, новый раунд ограничительных мер может быть направлен на белорусский калийный и нефтяной секторы.