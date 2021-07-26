|
Макс Корж на концерте в Одессе показал кадры протестов в Беларуси
26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Перед концертом Макса Коржа в Одессе 24 июля скандировали «Жыве Беларусь!».
Многие зрители пришли с бело-красно-белыми флагами.
Макс Корж во время выступления показал кадры протестов в Беларуси и обратился к зрителям, выразив надежду на то, что «Бог даст нам более реальный шанс сделать нашу страну лучше»:
– У вас (украинцев – прим.) были нелегкие времена – теперь у вас лучше. У нас тоже будет лучше. Все мы идем к одному прекрасному через тернии, через трудности, все идем к лучшему.
По неофициальным данным, на стадионе «Черноморец» на концерт Макса Коржа собралось около 45 тысяч человек. В сети его уже назвали самым масштабным массовым мероприятием в Одессе за последние 7 лет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
И побил рекорд «Океана Эльзы».
|
Свежие газеты
Архив (Разное)