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Макс Корж на концерте в Одессе показал кадры протестов в Беларуси

26.07.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Перед концертом Макса Коржа в Одессе 24 июля скандировали «Жыве Беларусь!».

Многие зрители пришли с бело-красно-белыми флагами.

Макс Корж на концерте в Одессе показал кадры протестов в Беларуси

Макс Корж во время выступления показал кадры протестов в Беларуси и обратился к зрителям, выразив надежду на то, что «Бог даст нам более реальный шанс сделать нашу страну лучше»:

– У вас (украинцев – прим.) были нелегкие времена – теперь у вас лучше. У нас тоже будет лучше. Все мы идем к одному прекрасному через тернии, через трудности, все идем к лучшему.

Макс Корж на концерте в Одессе показал кадры протестов в Беларуси

По неофициальным данным, на стадионе «Черноморец» на концерт Макса Коржа собралось около 45 тысяч человек. В сети его уже назвали самым масштабным массовым мероприятием в Одессе за последние 7 лет.

 
 
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