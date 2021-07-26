Витебчанин приговорен к 13 годам колонии за хулиганство и покушение на убийство

Источник материала: БелТА

26 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура Витебской области поддержала в суде государственное обвинение по уголовному делу в отношении 56-летнего жителя Витебска. Ему вменены в вину хулиганство, покушение на убийство и угроза насилием. Такая информация опубликована на официальном сайте Генпрокуратуры, сообщает БЕЛТА.

События произошли в сентябре прошлого года. Пьяный витебчанин бросил камень в автомобиль на стоянке, повредив стекло задней двери машины. Очевидец сообщил о произошедшем в милицию и попытался задержать злоумышленника, но тот ранил его ножом. Мужчине удалось скрыться, с серьезными травмами он обратился за помощью к медикам. Помешать фигуранту попытался другой человек. Однако тот держал в руках нож и словесно угрожал оппоненту.

В суде мужчина не признал свою вину. С учетом представленных гособвинителем доказательств судебная коллегия по уголовным делам Витебского областного суда огласила обвинительный приговор по ч.1 ст.339, ч.1 ст.14 и п.10 ч.2 ст.139, ч.1 ст.336 УК. Мужчина получил 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима.

Приговор в законную силу не вступил. Он может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.-0-