Стартовый капитал $12 000 на совершеннолетие: как помочь ребенку в будущем, откладывая всего по $50 в месяц

Источник материала: Myfin



Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Что предлагает Приорлайф для детей?

Компания Приорлайф предлагает программу «Дети в приоритете», в рамках которой можно выбрать оптимальный вариант страхования для себя и ребенка.

В чем суть детского накопительного страхования от Приорлайф?

Накопительную функцию Программы можно долго не объяснять. Здесь все аналогично накопительному банковскому вкладу. Клиент имеет возможность выбрать сумму и порядок перечисления взносов, период страхования и валюту. От валюты договора зависит годовая процентная ставка: для белорусских рублей – 8%, для долларов США – 3%.



Фото: pixabay.com

Важный нюанс – деньги на валютные договоры вносят все равно в рублях, но пересчитываются по текущему курсу Национального банка Беларуси. Затем средства учитываются в валюте, хранятся, приумножаются за счет процентов. При выдаче – валюта опять конвертируется в рубли по курсу Нацбанка.

Накопительное страхование в Приорлайф сочетает в себе обычную страховку от разного рода несчастных случаев с накоплением. Потому выходит фактически беспроигрышной: если ничего не случается – ребенок получает свои деньги по достижении совершеннолетия; если что-то случается с ребенком или родителем – выплачивается страховая сумма.

Как при обычной страховке, эта сумма зависит от конкретного страхового случая.

Особенность страхования детей в Приорлайф – страхуется не только ребенок, но и родитель (или родственник, или другое лицо) в пользу ребенка. Потому, даже став сиротой при невыплаченной страховке, ребенок все равно получит всю сумму по договору в установленный срок, т.е. к совершеннолетию.

Какие варианты страхования можно выбрать

Вариантов страхования три:

Капитал

Это выбор с упором на накопление. Родитель вносит деньги – ребенок получает всю сумму в положенный срок. Даже если родитель уйдет из жизни или станет инвалидом I или II группы и перестанет платить. Несчастья с ребенком, в т.ч. травмы, в этом пакете страховыми случаями не являются.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Защита

Тут акцент смещается на защиту ребенка. Он ничего не теряет по сравнению с предыдущим пакетом, но приобретает страховку на случай травм. Но, вместе с тем, появляется и ограничение – по продукту «Защита» не страхуют детей с любой инвалидностью, ВИЧ и находящихся в диспансере. Также не страхуют детей профессионально занимающихся спортом.

Все включено

Это самый полный пакет с максимальной защитой и ребенка, и родителя. Ребенок получает свои деньги при любом развитии событий, а также получает полное страхование жизни и здоровья наравне с родителем, а страховыми случаями становятся не только травмы, но также инвалидность и уход из жизни. На этот продукт также не страхуют детей-инвалидов, с ВИЧ, находящихся в диспансере и профессиональных спортсменов.

Фото носит иллюстративный характер, источник: pixabay.com

Еще одно общее ограничение касается только страхователей (родителей). Не может заключить договор человек уже являющийся инвалидом, имеющий ВИЧ или находящийся в диспансере. А вот ограничений по спорту для родителей нет.

Однако для понимания выгоды этого описания будет мало. Здесь нужны цифры. Посчитаем их.

Как узнать свою выгоду?

Сайт Приорлайфа удобен наличием программы-калькулятора. В расчетной форме девять окошек в которые нужно ввести: тип пакета, пол и возраст страхователя (родителя) и ребенка, срок страхования, сумму, валюту и порядок перечисления взноса. Заполняя формы, вы даете однозначные ответы на простые вопросы. Ошибиться можно только по невнимательности. Но и это не проблема, потому что сведения в любом окошке можно менять. Изменение входного параметра не влияет на содержимое других окошек.

После ввода данных нужно заново кликнуть «Рассчитать» и система выдаст новые результаты по выплатам в разных случаях и льготе по подоходному налогу.

Расчет по пакетам

Оценим выгоду каждого из описанных выше пакетов. Возьмем для эксперимента ситуацию, в которой мать 30 лет страхует годовалую дочь на максимальный срок в 18 лет. Чтобы не бояться падения курса, она заключает договор в валюте и обязуется платить ежемесячно по $50. Посмотрим, сколько и в каких случаях можно получить по каждому из пакетов.

Выбираем пакет «Капитал», вводим в форму все данные, жмем рассчитать. Получаем результат:

Видим здесь несколько раз повторяющуюся сумму в $11 964,58 в пересчете по курсу Нацбанка. Ребенок получает деньги в установленный договором срок. Это произойдет, даже если страхователь не выплатит взносы по причине ухода из жизни или инвалидности.

Также плательщик взносов сэкономит на подоходном налоге $1 404 за весь срок.

Повторяем этот же расчет для пакета Защита

Прежней остается только сумма льготы по подоходному налогу, она вообще меняется только от общей суммы выплат.

А вот выплата ребенку к совершеннолетию становится чуть меньше – $10 697,48. Однако появляется еще одна строка с такой же суммой – выплаты по травмам. Тут следует уточнить, что эти страховые выплаты начисляются в процентах к максимальной сумме, в данном случае максимум – $10 697,48. Процент выплаты зависит от тяжести травмы.

А написанная в самой верхней строке $21 394,96 – это максимальная сумма выплат по данному договору в случае, если ребенок окажется «чересчур активным» в плане получения травм.

Пакет Все включено

Тут верхняя строка вырастает в 4 раза. А выплата при совершеннолетии падает, по сравнению с пакетом Защита на 3,5%. Но страховые выплаты идут по всем возможным случаям.

Что в итоге?

Вывод – страхование детей не стоит затягивать. Чем раньше начать откладывать, тем большую сумму можно собрать ребенку к совершеннолетию. Пока мы думаем – наши дети растут. Лучше позаботиться о будущем ребенка уже сегодня!

*Партнерский материал. УНП: 806000018