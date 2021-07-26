Дефицит долларов и евро, валютные ограничения. Насколько реальны эти угрозы?

Дефицита валюты не будет, пока в банковской системе Беларуси работают рыночные механизмы, считает эксперт.



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9 июля вступила в силу новая редакция закона от 22 июля 2003 года № 226-З «О валютном регулировании и валютном контроле». Наибольшую тревогу вызвали положения закона, дающие Национальному банку право при угрозе национальной безопасности запретить продажу и покупку валюты или ввести налог на нее и конфисковать доллары и евро со счетов, конвертируя их в белорусские рубли.

Документ принимался на фоне продолжающегося массового оттока валюты из банковской системы. Опасаясь девальвации, белорусы скупают доллары и евро, что сказывается и на инфляции . Все это создает основу для слухов, что власти готовят какие-то нерыночные действия для ограничения оборота иностранной валюты в Беларуси.

Градус повышают появившиеся проблемы с получением денег из-за рубежа, которые связаны с санкционными ограничениями в отношении трех белорусских госбанков — «Беларусбанка», «Белинвестбанка» и «Белагропромбанка».

Для чего Нацбанку столь жесткие ограничительные инструменты и как их использование может отразиться на простых белорусах, разбираемся с экспертом.

Отток валюты из банков не уменьшается

Отток денежный средств, особенно валютных, за последний год впечатляет — из банковских вкладов белорусы забрали более 1,74 млрд долларов. И процесс этот продолжается, «минус» фиксировался все шесть месяцев текущего года.

В мае и июне отрицательная динамика ускорилась: на волне предстоящих санкций из-за инцидента с рейсом Rynair отток валюты в июне составил почти 200 млн долларов. Люди вынесли за месяц валюты из срочных вкладов больше, чем внесли, и с начала года это максимальное значение. Причем население начало изымать не только срочные валютные вклады, но и деньги с валютных карточек.

По данным Нацбанка, объем депозитов в иностранной валюте за январь—июнь снизился на 5,5% (только в июне снижение произошло на 3,2%) — до 10,4 млрд долларов.

В рублевом эквиваленте валютные депозиты уменьшились на 7,2% (в июне снижение на 3,3%) — до 26,33 млрд рублей. Срочные депозиты в валюте сложились в сумме 6,78 млрд долларов (с начала года снижение на 6,9%, в том числе в июне на 4%). Средства населения составили 4,02 млрд долларов (снижение на 13,4% с начала года, в том числе на 5% за июнь), депозиты предприятий — 2,76 млрд долларов (рост на 4,4% с начала года, в июне снижение на 2,7%).

Средства на текущих счетах в инвалюте с начала года уменьшились на 2,6% (в июне снижение на 1,7%) — до 3,62 млрд долларов. В том числе остатки на валютных счетах предприятий составили 2,38 млрд долларов (снижение на 5,1% с начала года, в том числе на 0,1% в июне), физлиц — 1,24 млрд долларов (рост на 2,5% с начала года, в июне снижение на 4,6%).

При этом стоит заметить, что перевода денег из валютных вкладов в рублевые особо не наблюдается, то есть средства из депозитов уходят в наличные доллары и евро, снижая объем валютных активов банковской системы.

«Никаких новых ограничительных мер у Нацбанка не появилось»

Впрочем, по мнению старшего аналитика «Альпари Евразия» Вадима Иосуба, пока в банковской системе Беларуси работают рыночные механизмы, она будет справляться с проблемой дефицита валюты, и бить тревогу населению преждевременно.

Более того, никаких новых ограничительных мер у Нацбанка с 9 июля 2021 года по сути не появилось, подчеркнул эксперт в комментарии для Naviny.by.

Иосуб пояснил, что новая редакция закона направлена на либерализацию валютных отношений и упрощение порядка проведения валютных операций.

Аналитик напомнил, что в период с 2017 по 2019 год были приняты ряд мер по либерализации валютного регулирования.

Так, банки перестали требовать паспортные данные при продаже иностранной валюты физлицам. Для юрлиц увеличили сроки завершения внешнеторговых операций с 90 до 180 дней по экспорту и с 60 до 90 дней по импорту, а также сняли ограничения на цели использования купленной валюты и отменили обязательную продажу валютной выручки для юридических лиц-резидентов.

Следующим шагом валютного послабления стало разрешение для физических лиц свободно открывать счета за границей, а компании-резиденты получили возможность проводить отдельные валютные операции, связанные с движением капитала, без специального разрешения Нацбанка.

Чтобы разместить депозит в иностранном банке, приобрести ценные бумаги, выпущенные предприятием-нерезидентом, купить недвижимость за границей, теперь не нужно разрешение Нацбанка. При этом валютный договор нужно будет самостоятельно зарегистрировать на веб-портале регулятора.

Что касается валютных ограничений — вплоть до остановки валютных торгов и запрета продажи и покупки валюты «в случаях угрозы экономической безопасности Беларуси и стабильности ее финансовой системы», то эксперт назвал их наличие в законе «вполне логичным решением».

«У противников либерализации валютного рынка, у контролирующих и правоохранительных органов возникает вопрос: если разрешить белорусам покупать иностранные ценные бумаги, недвижимость, не случится ли так, что все деньги они направят на эти цели, и в стране закончится валюта? Теперь законодательно уточняется, что у Нацбанка есть механизмы, чтобы такое “бегство” приостановить», — пояснил Иосуб.

При этом право вводить ограничения на валютном рынке у властей было и раньше. Аналитик привел в пример запрет на покупку валюты на бирже в 2011 году, что привело к дефициту валюты в обменных пунктах и реанимации серого валютного рынка. В конце 2014 года был введен 30-процентный сбор на покупку валюты, что, по сути, означало девальвацию белорусского рубля, продолжил эксперт.

«Ограничения ввести всегда можно было, сейчас же все кодифицировали, внесли в один закон, описали, в каких случаях и на какой срок ограничения могут вводиться. При этом никаких новых инструментов у Нацбанка не появилось, зато стало больше ясности: в каких случаях могут вводиться ограничения, каким порядком они вводится, на какой срок и т.д.», — подчеркнул Иосуб.

В среднесрочной перспективе валюта может сильно подорожать

В то же время аналитик предположил, что на валютную массу в стране могут повлиять секторальные санкции, введенные в конце июня.

Под ударом оказалось более 35% белорусского экспорта, а это 3 млрд долларов только за первый квартал нынешнего года. Снижение поступления валюты в белорусский бюджет сокращает золотовалютные резервы, и пополнять их особо неоткуда — Беларусь отрезана от западных рынков капитала и ключевых источников валютных доходов.

«Мы видим, что уже возникают проблемы и с валютными платежами в белорусские банки, иностранные банки-отправители, банки-корреспонденты очень расширительно трактуют санкции против белорусского банковского сектора, перестраховываются и на всякий случай блокируют платежи», — отметил Иосуб.

Он не исключил, что ситуация может привести к тому, что в среднесрочной перспективе валюта сильно подорожает.

Еще больше проблем, по мнению эксперта, возникнет, если в отношении Беларуси введут более жесткие финансовых санкции — такие, как запрет операций по SWIFT.

Однако «жесткого дефицита валюты, думаю, не возникнет», считает аналитик, поэтому «вряд ли Нацбанку придется воспользоваться теми правами, которые ему дают новые изменения в законе».

«Сейчас курс устанавливается рыночный, а не фиксированный, а это является автоматической защитой от дефицита, — подчеркнул он. — Валюта может подорожать, и по выросшей цене будет меньше желающих ее купить, но спрос с предложением при плавающем курсе опять будут сбалансированы», — уверен аналитик.