Источник материала: UDF



Вадим Синявский / ctv.by

заявил

"В труднодоступные места могли прибыть только спасатели, — говорит министр. — Мы это делали, делаем и будем делать [снимать БЧБ-флаги]. Слава богу, нам удалось пройти этот этап непростой, сложный".

"Имидж МЧС очень сложно изменить...", — ответил Вадим Синявский.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Руководитель МЧС: БЧБ-флаги снимали, снимаем и будем снимать Вадим Синявский стал министром по чрезвычайным ситуациям в марте 2021 года.

Журналистка поинтересовалась, как участие спасателей в борьбе с БЧБ-символикой повлияло на их настроения и на имидж МЧС?По его словам, Министерство по чрезвычайным ситуациям не допустит смены власти в стране. А в случае возникновения угроз национальной безопасности, спасатели рядом с милицией будут готовы использовать оружие и спецсредства.Вадим Синявский стал министром по чрезвычайным ситуациям в марте 2021 года. Ранее он руководил УВД Гродненского облисполкома.