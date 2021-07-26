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Руководитель МЧС: БЧБ-флаги снимали, снимаем и будем снимать

26.07.2021 09:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Руководитель МЧС: БЧБ-флаги снимали, снимаем и будем снимать
Вадим Синявский / ctv.by
Министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси Вадим Синявский в интервью телеканалу СТВ заявил, что его ведомство полно решимости бороться с "фашистскими символами". Так он очевидно называет бело-красно-белую символику.

"В труднодоступные места могли прибыть только спасатели, — говорит министр. — Мы это делали, делаем и будем делать [снимать БЧБ-флаги]. Слава богу, нам удалось пройти этот этап непростой, сложный".


Журналистка поинтересовалась, как участие спасателей в борьбе с БЧБ-символикой повлияло на их настроения и на имидж МЧС?


"Имидж МЧС очень сложно изменить...", — ответил Вадим Синявский.


По его словам, Министерство по чрезвычайным ситуациям не допустит смены власти в стране. А в случае возникновения угроз национальной безопасности, спасатели рядом с милицией будут готовы использовать оружие и спецсредства.

Вадим Синявский стал министром по чрезвычайным ситуациям в марте 2021 года. Ранее он руководил УВД Гродненского облисполкома.

 
 
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Вадим Синявский стал министром по чрезвычайным ситуациям в марте 2021 года.
 
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