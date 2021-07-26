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В Минске пропала девочка-подросток
Источник материала: Навiны
В столице ведется поиск 16-летней Дарьи Шклянки. О судьбе которой несколько дней ничего не известно.
Как сообщается, она 22 июля ушла из общежития (Казинца, 17/2) в неизвестном направлении и пропала.
До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.
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В столице ведется поиск 16-летней Дарьи Шклянки. О судьбе которой несколько дней ничего не известно.
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