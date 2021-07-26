В Минске пропала девочка-подросток

В столице ведется поиск 16-летней Дарьи Шклянки. О судьбе которой несколько дней ничего не известно.





Как сообщается, она 22 июля ушла из общежития (Казинца, 17/2) в неизвестном направлении и пропала.

До настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно.