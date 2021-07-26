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На свободу вышла журналистка Инна Студинская
Источник материала: UDF
Инна Студинская / Радио Свобода
Груздилович, Студинская и Дащинский много лет работали на Радио Свобода, однако в 2020-м МИД Беларуси лишил их аккредитации.
Алесь Дащинский вышел на свободу в пятницу, находится под подпиской о невыезде и явке. Олег Груздилович остается за решёткой.
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Она находилась за решёткой с 16 июля.
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