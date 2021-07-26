Источник материала: UDF



Инна Студинская / Радио Свобода

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так На свободу вышла журналистка Инна Студинская Она находилась за решёткой с 16 июля.

Груздилович, Студинская и Дащинский много лет работали на Радио Свобода, однако в 2020-м МИД Беларуси лишил их аккредитации.вышел на свободу в пятницу, находится под подпиской о невыезде и явке.остается за решёткой.