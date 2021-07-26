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На свободу вышла журналистка Инна Студинская

26.07.2021 09:47 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

На свободу вышла журналистка Инна Студинская
Инна Студинская / Радио Свобода
На свободу вышла журналистка Инна Студинская, сообщает Радио Свабода. Она находилась за решёткой с 16 июля, была признана политзаключённой. Вместе с ней признали политзаключёнными журналистов Олега Груздиловича и Алеся Дащинского, которые в тот же день попали под "зачистку".

Груздилович, Студинская и Дащинский много лет работали на Радио Свобода, однако в 2020-м МИД Беларуси лишил их аккредитации.

Алесь Дащинский вышел на свободу в пятницу, находится под подпиской о невыезде и явке. Олег Груздилович остается за решёткой.
 
 
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Она находилась за решёткой с 16 июля.
 
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