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Снижена лучевая нагрузка на пациента. В Гомельской областной больнице появился новый томограф
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В здравоохранении Беларуси продолжается техническая модернизация. Новый компьютерный томограф начал работу в Гомельской областной клинической больнице, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Аппарат стоимостью более миллиона рублей заменил устаревшее оборудование. Более высокое разрешение, новые опции и увеличенная пропускная способность – все это сокращает время исследования более чем в четыре раза. Кроме того, снижена лучевая нагрузка на организм пациента. Новый томограф повысит доступность современных диагностических методик для жителей области и поможет выявлять на более ранних стадиях сердечно-сосудистые, онкологические и другие заболевания.
Владимир Бугаков, главный врач Гомельской областной клинической больницы:
С начала 2021 года в больницах Гомельской области установлено пять новых компьютерных томографов. До конца года в регионе появится еще один современный аппарат. Им планируют оснастить Чечерскую центральную районную больницу.
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Новости Беларуси. В здравоохранении Беларуси продолжается техническая модернизация. Новый компьютерный томограф начал работу в Гомельской областной клинической...
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