Курс на Искусственный интеллект: в «Великом камне» – новый резидент

Источник материала: ОНТ

Еще один резидент индустриального парка «Великий камень» усилия направит на Искусственный интеллект.

Компания из Китая проведет научные исследования сложных систем и развития Искусственного интеллекта, возьмет на себя разработку беспилотного автономного управления. Намечено сотрудничество с институтом информатики Академии наук и Белгосуниверситетом. Сейчас в китайско-белорусском «Великом камне» более 70 резидентов. Для того, чтобы их было еще больше, в середине июня подписан Указ Президента. Его акценты – упрощение административных процедур и поддержка инноваций.

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