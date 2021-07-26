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Курс на Искусственный интеллект: в «Великом камне» – новый резидент
Источник материала: ОНТ
Еще один резидент индустриального парка «Великий камень» усилия направит на Искусственный интеллект.
Компания из Китая проведет научные исследования сложных систем и развития Искусственного интеллекта, возьмет на себя разработку беспилотного автономного управления. Намечено сотрудничество с институтом информатики Академии наук и Белгосуниверситетом. Сейчас в китайско-белорусском «Великом камне» более 70 резидентов. Для того, чтобы их было еще больше, в середине июня подписан Указ Президента. Его акценты – упрощение административных процедур и поддержка инноваций.
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Еще один резидент индустриального парка «Великий камень» усилия направит на Искусственный интеллект. Компания из Китая проведет научные исследования сложных...
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