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В Бразилии протестующие требуют отставки президента
Источник материала: ОНТ
Недовольство вызывает и политика бразильских властей во время пандемии. Оно может привести к импичменту президента. В Рио-де-Жанейро десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки главы государства.
Жаира Болсонару упрекают в том, что он, сомневаясь в пользе прививки, способствовал распространению заболевания и увеличению числа жертв. Также протестующие жалуются на высокий уровень безработицы и отсутствие поддержки малообеспеченных групп населения, которые пострадали от пандемии. Сейчас комитет Национального конгресса – парламент страны – расследует законность действий Болсонару во время эпидемии.
Бразилия занимает второе место в мире по числу умерших за все время пандемии – скончались более полумиллиона человек, инфицированы 20 миллионов.
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Недовольство вызывает и политика бразильских властей во время пандемии. Оно может привести к импичменту президента. В Рио-де-Жанейро десятки тысяч человек вышли...
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