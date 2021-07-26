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В Бразилии протестующие требуют отставки президента

26.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Бразилии протестующие требуют отставки президента

Недовольство вызывает и политика бразильских властей во время пандемии. Оно может привести к импичменту президента. В Рио-де-Жанейро десятки тысяч человек вышли на улицы с требованием отставки главы государства. 

Жаира Болсонару упрекают в том, что он, сомневаясь в пользе прививки, способствовал распространению заболевания и увеличению числа жертв. Также протестующие жалуются на высокий уровень безработицы и отсутствие поддержки малообеспеченных групп населения, которые пострадали от пандемии. Сейчас комитет Национального конгресса – парламент страны – расследует законность действий Болсонару во время эпидемии.

Бразилия занимает второе место в мире по числу умерших за все время пандемии – скончались более полумиллиона человек, инфицированы 20 миллионов.

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Недовольство вызывает и политика бразильских властей во время пандемии. Оно может привести к импичменту президента. В Рио-де-Жанейро десятки тысяч человек вышли...
 
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