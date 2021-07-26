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Умерла белорусская актриса из сериала «Мухтар»

26.07.2021 09:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Умерла белорусская актриса из сериала «Мухтар»

24 июля умерла актриса театра и кино, доцент, профессор кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Зинаида Пасютина. Об этом сообщается на сайте БГУКИ.

Зинаида Пасютина скончалась в возрасте 74 лет. Причина смерти не указывается.

Более 40 лет актриса посвятила театральному искусству и педагогической деятельности. Она вела активную творческую, научную и общественную деятельность. Среди картин, в которых она снялась, – «Плач перепелки», «Фабрика грез», «Капитан Гордеев» и «Мухтар. Новый след». Также Зинаида была создательницей театр-студии «7 ПАВЕРХ», в которой участвовали студенты и выпускники вуза.

Место и время прощания с актрисой будут известны позже. 

Фото: БГУКИ

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24 июля умерла актриса театра и кино, доцент, профессор кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Зинаида...
 
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