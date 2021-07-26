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Умерла белорусская актриса из сериала «Мухтар»
Источник материала: ОНТ
24 июля умерла актриса театра и кино, доцент, профессор кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Зинаида Пасютина. Об этом
Зинаида Пасютина скончалась в возрасте 74 лет. Причина смерти не указывается.
Более 40 лет актриса посвятила театральному искусству и педагогической деятельности. Она вела активную творческую, научную и общественную деятельность. Среди картин, в которых она снялась, – «Плач перепелки», «Фабрика грез», «Капитан Гордеев» и «Мухтар. Новый след». Также Зинаида была создательницей театр-студии «7 ПАВЕРХ», в которой участвовали студенты и выпускники вуза.
Место и время прощания с актрисой будут известны позже.
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24 июля умерла актриса театра и кино, доцент, профессор кафедры театрального творчества Белорусского государственного университета культуры и искусств Зинаида...
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